В Украине запустили образовательный сериал о коррупции: чем он интересен

Минцифры, НАБУ и Трансперенси Интернешнл Украина 20 октября презентовали образовательный сериал "От заявления до приговора", который поможет разобраться в работе антикоррупционных органов и узнать, как защитить свои права, если вы столкнулись с коррупцией.

Особенностью сериала является кейсовый метод обучения на практике в сочетании с обстоятельными объяснениями и комментариями от экспертов.

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Сериал состоит из 5 серий. Первая называется "Кто расследует коррупцию в Украине”.

Чем интересен сериал

Благодаря ему вы узнаете, какие органы правопорядка расследуют уголовные коррупционные правонарушения, когда и к кому стоит обращаться. А также на примере истории обычного гражданина поймете, как защититься от коррупции в органах власти.

На основе конкретной истории все желающие узнают, как должно происходить расследование и наказание коррупции, и какую роль в таких расследованиях играет Национальное антикоррупционное бюро.

С главным героем сериала зритель пройдет все этапы: от сообщения о коррупции и до вынесения приговора судом.

Сериал "От заявления до приговора" уже можно бесплатно посмотреть на портале Дія. Цифрова Освіта.

К слову, неформальное обучение и самообразование теперь будет признаваться в Украине. На базе этого учения даже будут присваивать профессиональные квалификации, без необходимости обучения в вузах. Детали – читайте в статье.