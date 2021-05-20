Но оно пока доступно только для системы Android. Его можно бесплатно скачать в Google Play и AppGallery от Huawei. Вскоре приложение выйдет и для пользователей iOS (IPhone).

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Мобильные операторы lifecell, Vodafone и Kyivstar обеспечивают бесплатный доступ к мобильному интернету. Поэтому во время пользования платформой через веб-версию или приложение интернет-трафик не тарифицируется.

В МОН отметили, что работать в приложении "Всеукраинская школа онлайн" можно удобно с любого смартфона. Каждый урок состоит из видео и теста, во время которого можно проверить усвоенные знания.

Три преимущества мобильного приложения ВШО над платформой:

увеличенная скорость работы и загружаемости страниц,

удобный интерфейс,

лучшее взаимодействие благодаря уведомлениям, напоминаниям и тому подобному (ученики не забудут об уроках или сообщениях учителей).

Также в ВШО планируют заинтересовать детей технологиями, так как используют креативную подачу материала. В частности, ученики смогут посмотреть битвы в 3D-формате, посмотреть инстаграм Юлия Цезаря или изучить орфографию, путешествуя с "Маленьким принцем".



Урок украинского языка с "Маленьким принцем" / Скриншот с презентации МОН

Отметим, что на ВШО выделили 500 миллионов гривен. Также для учителей закупят ноутбуки.

Что известно о "Всеукраинской школе онлайн"

Это онлайн-платформа для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5 – 11 классов и методической помощи для учителей.

учащихся 5 – 11 классов и методической помощи для учителей. Пользователи могут просматривать бесплатные материалы, записываться на учебные курсы и следить за своими достижениями. Сейчас там насчитывается уже свыше 1800 уроков.

На платформе уже зарегистрированы более 170 тысяч пользователей, из которых ориентировочно 126 000 учеников и 36 000 учителей. В частности, более 6 тысяч учеников – с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Также ВШО пользуются в 103 странах мира, в частности в США, Германии, Великобритании и Польше и тому подобное.

К слову, недавно на платформе "Всеукраинская школа онлайн" создали кабинет учителя, чтобы каждый педагог мог эффективно организовать процесс дистанционного или смешанного обучения. Как им пользоваться – читайте в материале.