В Украине выросло количество учеников, но уменьшилось количество школ и учителей: отчет за 2021

В школах в 2021 году обучались более 4,2 миллиона учеников, а это почти на 40 тысяч больше, чем в 2020. В то же время количество учителей и школ уменьшилось.

Институт образовательной аналитики опубликовал обновленные данные о количестве учеников, учителей и школ в Украине по состоянию на начало 2021/2022 учебного года.

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Отчет показал, что в школы в сентябре 2021 пошли на обучение более 4,23 миллиона учеников. Если сравнить с 2020 годом, их количество возросло на 39 тысяч – тогда их было чуть больше 4,19 миллиона.

Однако количество учителей сократилось аж на 3 226 работников. Ведь в 2021 году в школах работали 434,755 педагогов, а в 2020 – чуть меньше 438 тысяч.

Также по состоянию на сентябрь 2021 года в Украине работали 13 991 школа, а осенью 2020 года школ было на 824 больше – 14 815.

Не все учреждения были ликвидированы (таких всего 249). Известно, что 308 школ были преобразованы в филиалы опорных учреждений. Еще определенное количество учреждений не работали, потому что их деятельность была приостановлена, или они находились на капитальном ремонте и прочее.

Кроме того, за год в Украине появились 9 новых школ.

К слову, уже с 1 сентября 2022 года НУШ введут для учеников 5 классов, а в школах вскоре появятся интерны. Какие приоритетные задачи на 2022 год определило МОН, и какие нововведения ждут школы – читайте в статье.