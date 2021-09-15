Повышение коснется при этом и студентов высших учебных заведений, и тех, кто учится в профессионально-технических училищах.

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В Украине вырастет стипендия: подробности

Денис Шмыгаль, глава Кабинета Министров, провел большую пресс-конференцию 14 сентября. Среди прочего он рассказал и о росте выплат от государства для студентов.

Стипендия в вузах

В высших учебных заведениях будут платить по 2000 гривен в месяц.

Отличникам учебы – несколько больше, по 2550 гривен.

Сейчас стипендия в вузах составляет 1300 гривен, повышенная – 1600.

Стипендия в профтехучилищах

В профтехучилищах стипендии вырастут существеннее – в 2,6 раза – до 1250 гривен.

Как отметил Шмыгаль, в таких заведениях повышение выплат произойдет "впервые за последние годы".

Сейчас они получают 490 гривен, а повышенной стипендии там нет совсем. К слову, в колледжах и техникумах студенты дневной формы обучения имеют 980 гривен обычных выплат и 1250 – повышенных.