В Украине выберут лучшего учителя физкультуры: что получит победитель

На самой престижной премии для педагогов Global Teacher Prize Ukraine выберут лучшего учителя физической культуры в 2021 году. Педагоги по этой дисциплине уже второй раз могут получить награду в специальной номинации.

Общественная организация Александра Педана JuniorZ и общественная ассоциация "Освіторія" планируют наградить лучшего учителя физкультуры в рамках премии для учителей.

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Принять участие в конкурсе может учитель физкультуры, который воспитывает в детях любовь к здоровому образу жизни и спорту. Номинировать учителя и подать заявку на премию можно по ссылке до 1 августа.

Торжественная церемония объявления победителя состоится 2 октября. Победитель получит 30 тысяч гривен и поедет в недельное образовательное путешествие в Германию.

Мы очень радуемся, что уважение к таким учителям растет. Ведь педагоги по физкультуре – это люди, которые помогают детям в школе быть подвижными, выбирать для себя виды спорта и активные игры, и главное, быть здоровыми,

– сказал Пелан.

Эксперты уверяют, что физкультура – это не второстепенный предмет, которым можно пренебрегать, а часто недооцененная дисциплина, которая может с детства научить каждого украинца ценить здоровье, заботиться о себе и воспитывать характер.

И для этого нужен правильный учитель. "Именно учителя спорта должны суперсилу показать ребенку, радость от здорового и активного образа жизни, движения, танцев. Я уверена, что мы найдем еще одну образовательную звезду", – ответила основательница Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

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В 2020 году среди всех номинаций Global Teacher Prize Ukraine наибольшее количество заявок поступило именно в номинации учителя физкультуры.

Победителем прошлого года стал Виталий Мушинский – педагог из села Судилков Хмельницкой области, которого наградили премией в размере 30 000 гривен и недельным путешествием в Германию для обмена опытом.

К слову, в этом году впервые появится новая номинация для учителей, работающих в прифронтовой зоне. В целом Учительская премия Global Teacher Prize Ukraine проходит уже – награждают самых талантливых педагогов страны.