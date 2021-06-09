В то же время за счет государственных средств выпускники смогут сдать ВНО по 5 предметам, как и в этом году.

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Но, если абитуриент изъявит желание сдать ВНО сверх установленного количества учебных предметов, он сможет сделать это за собственные средства.

В целом в перечень предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО, включено 11 учебных предметов. Поэтому участник, кроме пяти гарантированных государством тестов, сможет дополнительно по желанию сдать тестирование по семи другим предметам.

Когда будет проходить ВНО-2022? Внешнее независимое оценивание для выпускников школ будет проводиться в следующем году с 23 мая по 15 июля.

По каким предметам в 2022 году будут проводить ВНО:

Украинский язык;

Украинский язык и литература;

Математика (задачи уровня стандарта);

Математика (профильный уровень);

История Украины;

Английский язык;

Испанский язык;

Немецкий язык;

Французский язык;

Биология;

География;

Физика;

Химия.

Так, в МОН отметили, что продолжат практику проведения отдельного теста с украинскому языку, который внедрили в этом году. Соответственно, выпускники школ смогут выбрать тест в зависимости от выбранной специальности в вузе.

Кроме того тест по математике также и в дальнейшем будет иметь два уровня – задание уровня стандарта и профильного.

К слову, в Украине ВНО-2021 проходит с 21 мая по 15 июня. Сейчас участникам осталось сдать два теста – ВНО по биологии и географии. Все тестирования проходят в привычном режиме, но в условиях карантина.



График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / инфографика 24 канала