На первую апробацию отобраны специальности "Ветеринарная медицина" и "Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза", которые реализуются в профильных учреждениях высшего образования.

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В этом году участники, которые не сдадут экзамен, отчислять не будут. Кроме того, вуз может учитывать результаты пробного тестирования во время аттестации студента.

Что известно о ЕГКЗ

Это стандартизированная форма контроля достижения студентом результатов обучения, определенных стандартом высшего образования и оценкой таких результатов обучения.

Апробационное проведение ЕГКЗ осуществляется в компьютерном формате в форме внешнего независимого оценивания с очным контролем, дистанционным администрированием и видеонаблюдением. ЕГКЗ проходит в 2 смены.

В пробном тестировании примут участие более 600 студентов второго (магистерского) уровня высшего образования из 11 учреждений высшего образования:

Белоцерковского национального аграрного университета;

Полтавского государственного аграрного университета;

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;

Харьковской государственной зооветеринарной академии;

Днепровского государственного аграрно-экономического университета;

Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;

Полесского национального университета (ЖНАЕУ);

Сумского национального аграрного университета;

Одесского государственного аграрного университета;

Луганского национального аграрного университета (г. Славянск);

Подольского государственного аграрно-технического университета.

Задания квалификационного экзамена разработали в соответствии с программами ЕГКЗ по специальностям и сдали в виде тестов в формате выбора одного правильного ответа.

Всего в тестировании будет 100 заданий. Продолжительность проведения ЕГКЗ составляет 120 минут.

Для обеспечения контроля за ходом апробационного проведения ЕГКЗ в учреждениях высшего образования в каждой аудитории будут присутствовать прокторы. Также тестирование будет проходить под наблюдением представителей МОН.

Добавим, что осенью этого года запланирована апробация ЕГКЗ по специальностям:

"Право",

"Международное право",

"Публичное управление и администрирование",

"Авиационный транспорт".

А в 2022 году ЕГКЗ будет распространен на новые специальности и будет проводиться на уровне бакалавра и профессионального младшего бакалавра.

К слову, в этом году частные учреждения высшего образования во время вступительной кампании могут получить государственный заказ на подготовку бакалавров.