На первую апробацию отобраны специальности "Ветеринарная медицина" и "Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза", которые реализуются в профильных учреждениях высшего образования.

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В этом году участники, которые не сдадут экзамен, отчислять не будут. Кроме того, вуз может учитывать результаты пробного тестирования во время аттестации студента.

Что известно о ЕГКЗ


Это стандартизированная форма контроля достижения студентом результатов обучения, определенных стандартом высшего образования и оценкой таких результатов обучения.
Апробационное проведение ЕГКЗ осуществляется в компьютерном формате в форме внешнего независимого оценивания с очным контролем, дистанционным администрированием и видеонаблюдением. ЕГКЗ проходит в 2 смены.

В пробном тестировании примут участие более 600 студентов второго (магистерского) уровня высшего образования из 11 учреждений высшего образования:

  • Белоцерковского национального аграрного университета;
  • Полтавского государственного аграрного университета;
  • Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;
  • Харьковской государственной зооветеринарной академии;
  • Днепровского государственного аграрно-экономического университета;
  • Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;
  • Полесского национального университета (ЖНАЕУ);
  • Сумского национального аграрного университета;
  • Одесского государственного аграрного университета;
  • Луганского национального аграрного университета (г. Славянск);
  • Подольского государственного аграрно-технического университета.

Задания квалификационного экзамена разработали в соответствии с программами ЕГКЗ по специальностям и сдали в виде тестов в формате выбора одного правильного ответа.

Всего в тестировании будет 100 заданий. Продолжительность проведения ЕГКЗ составляет 120 минут.

Для обеспечения контроля за ходом апробационного проведения ЕГКЗ в учреждениях высшего образования в каждой аудитории будут присутствовать прокторы. Также тестирование будет проходить под наблюдением представителей МОН.

Добавим, что осенью этого года запланирована апробация ЕГКЗ по специальностям:

  • "Право",
  • "Международное право",
  • "Публичное управление и администрирование",
  • "Авиационный транспорт".

А в 2022 году ЕГКЗ будет распространен на новые специальности и будет проводиться на уровне бакалавра и профессионального младшего бакалавра.

К слову, в этом году частные учреждения высшего образования во время вступительной кампании могут получить государственный заказ на подготовку бакалавров.