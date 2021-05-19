На первую апробацию отобраны специальности "Ветеринарная медицина" и "Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза", которые реализуются в профильных учреждениях высшего образования.
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В этом году участники, которые не сдадут экзамен, отчислять не будут. Кроме того, вуз может учитывать результаты пробного тестирования во время аттестации студента.
Что известно о ЕГКЗ
Это стандартизированная форма контроля достижения студентом результатов обучения, определенных стандартом высшего образования и оценкой таких результатов обучения.
В пробном тестировании примут участие более 600 студентов второго (магистерского) уровня высшего образования из 11 учреждений высшего образования:
- Белоцерковского национального аграрного университета;
- Полтавского государственного аграрного университета;
- Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;
- Харьковской государственной зооветеринарной академии;
- Днепровского государственного аграрно-экономического университета;
- Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого;
- Полесского национального университета (ЖНАЕУ);
- Сумского национального аграрного университета;
- Одесского государственного аграрного университета;
- Луганского национального аграрного университета (г. Славянск);
- Подольского государственного аграрно-технического университета.
Задания квалификационного экзамена разработали в соответствии с программами ЕГКЗ по специальностям и сдали в виде тестов в формате выбора одного правильного ответа.
Всего в тестировании будет 100 заданий. Продолжительность проведения ЕГКЗ составляет 120 минут.
Для обеспечения контроля за ходом апробационного проведения ЕГКЗ в учреждениях высшего образования в каждой аудитории будут присутствовать прокторы. Также тестирование будет проходить под наблюдением представителей МОН.
Добавим, что осенью этого года запланирована апробация ЕГКЗ по специальностям:
- "Право",
- "Международное право",
- "Публичное управление и администрирование",
- "Авиационный транспорт".
А в 2022 году ЕГКЗ будет распространен на новые специальности и будет проводиться на уровне бакалавра и профессионального младшего бакалавра.
К слову, в этом году частные учреждения высшего образования во время вступительной кампании могут получить государственный заказ на подготовку бакалавров.