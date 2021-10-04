В Украине впервые наградили учителя из прифронтовой зоны: кто победил
Источник:24 канал
Впервые на национальной премии Global Techer Prize Ukraine отметили победителя в номинации "Прифронтовой учитель". Победу одержала Тамара Уманская – учительница из города Кременная Луганской области.
Учительница имеет ряд высоких педагогических достижений, наград и публикаций и активно участвует в развитии общины. Кроме работы в школе, она также занимается волонтерством уже более 6 лет и переводом социально-значимых работ.
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Учительница вместе с учениками участвует в различных образовательных проектах, обменах и спектаклях. Жюри Global Techer Prize Ukraine 2021 отметило ее "суперсилу" – отдаваться своему труду на все 100% и привлекать учеников к действительно ценным инициативам.
Организаторы премии отмечают, что это история не только собственных достижений, а максимальное вовлечение школы и детей, и это очень важно.
Как Тамара Уманская отреагировала на победу
Учительница подчеркнула, что это впервые такая номинация в Украине, но она хочет, чтобы это было в последний раз.
Чтобы у нас больше никогда не было учителей прифронтовой зоны, а мы просто все были учителя Украины, от Луганска до Донецка,
– сказала Тамара Уманская.
Теперь победительница поедет в образовательное путешествие, а школы десяти учителей-финалистов в номинации получат 300 тысяч гривен на технологизацию.
Тамара Уманская / Фото Global Techer Prize Ukraine
Писатель Сергей Жадан добавляет, что об учителях, пожалуй, лучше всего говорят их дети.
"Я был в учебном заведении, где работает Тамара, общался с детьми. Сразу замечаешь серьезную системную работу и ловишь вот это ощущение взаимного доверия и настроенности на получение знаний. Это вызывает уважение", – ответил он.
Соучредитель и CEO Deltahost Дмитрий Земляный говорит, что некоторые дети живут в непосредственной близости к войне – в прифронтовой зоне. Поэтому важно помогать этим детям и их учителям получить более легкий доступ к знаниям.
Победители в других номинациях
- Лучший учитель 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine – учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.
- "Осуществление мечты" – Татьяна Мендусь из Гайсина Винницкой области;
- "Учитель-новатор 2021" – Наталья Власова из Днепра;
- "Выбор сердцем" – Татьяна Вакулюк из Днепра и Ульяна Буцяк из Стрыя, что на Львовщине;
- "Лучший учитель-ровесник Независимости" – Екатерина Бигар из Свалявы Закарпатской оболасти;
- Лучший учитель по народному голосованию – Павел Виктор из Одессы;
- Лучшая учительница гражданского образования – Анна Бут из Мелитополя;
- Лучшая учительница физкультуры – Оксана Юркив из поселка Козова, что на Тернопольщине;
- Лучший учитель химии – Сергей Джавахишвили из Кременчуга.
К слову, в прошлом году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дякив. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.
Что известно о премии Global Teacher PrizeМеждународную премию в 2014 году учредил арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 миллион долларов получает лучший учитель мира, автор самой инновационной и нестандартной методики обучения.
Это такой себе учительский "Оскар" – возможность для каждого школьного учителя не только побороться за денежное вознаграждение, но и получить признание.
В то же время в Украине национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. В этом году состоялся 5 сезон национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine. Победителем стал учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков.