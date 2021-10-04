Учительница имеет ряд высоких педагогических достижений, наград и публикаций и активно участвует в развитии общины. Кроме работы в школе, она также занимается волонтерством уже более 6 лет и переводом социально-значимых работ.

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Учительница вместе с учениками участвует в различных образовательных проектах, обменах и спектаклях. Жюри Global Techer Prize Ukraine 2021 отметило ее "суперсилу" – отдаваться своему труду на все 100% и привлекать учеников к действительно ценным инициативам.

Организаторы премии отмечают, что это история не только собственных достижений, а максимальное вовлечение школы и детей, и это очень важно.

Как Тамара Уманская отреагировала на победу

Учительница подчеркнула, что это впервые такая номинация в Украине, но она хочет, чтобы это было в последний раз.

Чтобы у нас больше никогда не было учителей прифронтовой зоны, а мы просто все были учителя Украины, от Луганска до Донецка,

– сказала Тамара Уманская.

Теперь победительница поедет в образовательное путешествие, а школы десяти учителей-финалистов в номинации получат 300 тысяч гривен на технологизацию.



Тамара Уманская / Фото Global Techer Prize Ukraine

Писатель Сергей Жадан добавляет, что об учителях, пожалуй, лучше всего говорят их дети.

"Я был в учебном заведении, где работает Тамара, общался с детьми. Сразу замечаешь серьезную системную работу и ловишь вот это ощущение взаимного доверия и настроенности на получение знаний. Это вызывает уважение", – ответил он.

Соучредитель и CEO Deltahost Дмитрий Земляный говорит, что некоторые дети живут в непосредственной близости к войне – в прифронтовой зоне. Поэтому важно помогать этим детям и их учителям получить более легкий доступ к знаниям.

Победители в других номинациях

Лучший учитель 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine – учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.

"Осуществление мечты" – Татьяна Мендусь из Гайсина Винницкой области;

"Учитель-новатор 2021" – Наталья Власова из Днепра;

"Выбор сердцем" – Татьяна Вакулюк из Днепра и Ульяна Буцяк из Стрыя, что на Львовщине;

"Лучший учитель-ровесник Независимости" – Екатерина Бигар из Свалявы Закарпатской оболасти;

Лучший учитель по народному голосованию – Павел Виктор из Одессы;

Лучшая учительница гражданского образования – Анна Бут из Мелитополя;

Лучшая учительница физкультуры – Оксана Юркив из поселка Козова, что на Тернопольщине;

Лучший учитель химии – Сергей Джавахишвили из Кременчуга.

К слову, в прошлом году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дякив. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.