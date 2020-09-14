В Украине уже несколько лет не проводят набор в вузы на специальность эпидемиологов. Однако вскоре планируют сформируют государственный заказ на их образование и восстанавливают работу медико-профилактических факультетов.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 24 канал.

Интересно Правительство утвердило новые требования к документам о высшем образовании в Украине

Поскольку несколько лет назад в нашей стране ликвидировали медико-профилактические факультеты, власти решили, что их следует восстановить. "В этом году мы будем формировать государственный заказ на эпидемиологов, на врачей-гигиенистов", – отметил Ляшко.

Заместитель главы Минздрава уверен, что из украинских вузов будут выпускать качественных специалистов, ведь у нас сохранилась "школа, которая обучала врачей-эпидемиологов". Однако, планируют туда внести что-то новое: к примеру, основать магистратуру общественного здоровья, расширить спектр услуг и тому подобное.

Отметим, что, по словам эпидемиологов, в Украине уже более 5 лет медицинские университеты не проводят набор на специальность врач-эпидемиолог. Сейчас можно пойти на эпидемиологию только в интернатуру, получив предварительно диплом по специальности "лечебное дело" или "медицина".