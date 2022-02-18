В Украине вакцинировано более 97% педагогов: какие области лидируют

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в настоящее время двумя дозами вакцины привито 1,13 тысяч педагогов, а 93,8% от общего количества. Еще 3,4% работников образования ожидают вторую дозу.

Шкарлет также добавил, что почти 4 тысячи школ (28,7%) сейчас работают в дистанционном формате. На каникулах находятся только 4 школы.

К теме Обстрел школы и садика, возобновление очного обучения и скандалы – итоги недели в образовании

В каких областях вакцинировано больше всего учителей

Самые высокие показатели привитых полным циклом педагогов демонстрируют:

Харьковская область – 98% работников;

Полтавская область – 97,9% работников;

Донецкая, Киевская и Днепропетровская области – почти 97% работников.

Сколько педагогов вакцинировано в школах, садиках и вузах

Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений (двумя дозами):

школы – 95,5% педагогов;

садики – 93,4% педагогов;

колледжи – 89,7% педагогов;

вузы – 87,4% педагогов;

учреждения специализированного образования – 97,3% педагогов;

профтехи – 97,1% педагогов.

К слову, во многих городах Украины ученики уже несколько недель на дистанционном обучении. Но ситуация с коронавирусом несколько стабилизировалась, поэтому в некоторых городах школьники начали возвращаться к очному обучению.

В каких городах школы возобновили очное обучение

Львов – во всех школах города с понедельника, 14 февраля, возобновили очное обучение. Соответствующее решение приняла городская комиссия чрезвычайных ситуаций. Оно распространяется также на работу художественных школ, секций и кружков.

– во всех школах города с понедельника, 14 февраля, возобновили очное обучение. Соответствующее решение приняла городская комиссия чрезвычайных ситуаций. Оно распространяется также на работу художественных школ, секций и кружков. Днепр – с 14 февраля ученики 1 – 11 классов школ города вернулись к обычному режиму обучения. Очное обучение в городе будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

– с 14 февраля ученики 1 – 11 классов школ города вернулись к обычному режиму обучения. Очное обучение в городе будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Ровно – 14 февраля школьники 1 – 11 классов вернулись к очной форме обучения, так решила комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. В случае повышенного уровня заболеваемости учащихся в отдельных классах, решение о форме обучения будет принимать самостоятельно школа.

– 14 февраля школьники 1 – 11 классов вернулись к очной форме обучения, так решила комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. В случае повышенного уровня заболеваемости учащихся в отдельных классах, решение о форме обучения будет принимать самостоятельно школа. Николаев – с 14 февраля ученики 5 – 11 классов, которые две недели учились дистанционно, вернулись к очному обучению.

– с 14 февраля ученики 5 – 11 классов, которые две недели учились дистанционно, вернулись к очному обучению. Чернигов – постепенно школы города возвращают к привычному обучению. Так, с 14 февраля почти все школьники учатся очно. Только ученики школ № 16, 3, 13 продолжили дистанционку.

– постепенно школы города возвращают к привычному обучению. Так, с 14 февраля почти все школьники учатся очно. Только ученики школ № 16, 3, 13 продолжили дистанционку. Черновцы – школы возобновляют очное обучение с понедельника, 14 февраля. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

– школы возобновляют очное обучение с понедельника, 14 февраля. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС. Волынь – там возобновили очное обучение в 545 школах области. В Луцкой общине после двух недель уроков онлайн все 38 школ вернулись к очному формату обучения.

– там возобновили очное обучение в 545 школах области. В Луцкой общине после двух недель уроков онлайн все 38 школ вернулись к очному формату обучения. Хмельницкий – городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о возобновлении очного обучения во всех школах общины с понедельника, 14 февраля. Основанием стала тенденция к уменьшению количества заболеваний.

– городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о возобновлении очного обучения во всех школах общины с понедельника, 14 февраля. Основанием стала тенденция к уменьшению количества заболеваний. Житомир – с 21 февраля ученики 1 – 11 классов житомирских школ возвращаются к очному обучению.

– с 21 февраля ученики 1 – 11 классов житомирских школ возвращаются к очному обучению. Черкассы – с 21 февраля ученики черкасских школ возвращаются к обычному режиму обучения после двух недель дистанционки.

Где школы продолжили дистанционку:

Одесса

Херсон

Ужгород

Сумы

Полтава

Текст публикации Сергея Шкарлета:

​Традиционно информирую о статистике прививок среди работников сферы образования. Двумя дозами вакцины сейчас привито 1 млн 135 тысяч, то есть 93,8% педагогов. Вторую дозу ожидают еще 3,4%.

Самые высокие показатели привитых полным циклом педагогов демонстрируют: Харьковская – 98%; Полтавская – 97,9%; Донецкая, Киевская, Днепропетровская области – 96,9%.

Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений (полный цикл): специализированного образования – 97,3%; профессионального – 97,1%; общего среднего – 95,5%; дошкольного – 93,4%; профессионального – 89,7%; высшего – 87,4%.

Сейчас 3964 (28,7%) школ работают в дистанционном формате. На каникулах находятся только 4 школы.