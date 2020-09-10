В Украине уже 145 классов ушли на карантин, – Степанов
С начала нового года уже несколько школ в Украине закрыли на карантин. Но чаще всего на самоизоляцию отправляют только отдельные классы, где у одного из учеников обнаружили коронавирус.
Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга рассказал, что сейчас с более чем 190 тысяч классов на карантин ушли 145, передает 24 канал.
Интересно Во Львове несколько школ уже перешли на дистанционное обучение
А все потому, что в классе был обнаружен больной COVID-19 ученик.
По его словам, такие меры пришлось принять из-за соответствующих рекомендаций врачей и эпидемиологов. Ведь именно они решают, отправлять ли весь класс на самоизоляцию.
Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
К слову, Министерство здравоохранения дало рекомендации по организации обучения в учебных заведениях.
Новые правила обучения в школе:
- учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться по учебных заведениях без маски или распиратора;
- в оранжевых регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках;
- в то же время учителя, работающие в желтой или зеленой зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции. Преподавать можно без масок;
- допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;
- в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;
- дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.