С начала нового года уже несколько школ в Украине закрыли на карантин. Но чаще всего на самоизоляцию отправляют только отдельные классы, где у одного из учеников обнаружили коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга рассказал, что сейчас с более чем 190 тысяч классов на карантин ушли 145, передает 24 канал.

Интересно Во Львове несколько школ уже перешли на дистанционное обучение

А все потому, что в классе был обнаружен больной COVID-19 ученик.

По его словам, такие меры пришлось принять из-за соответствующих рекомендаций врачей и эпидемиологов. Ведь именно они решают, отправлять ли весь класс на самоизоляцию.

Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

К слову, Министерство здравоохранения дало рекомендации по организации обучения в учебных заведениях.

Новые правила обучения в школе: