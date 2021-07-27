Исследователи опросили более 150 представителей IT-индустрии, 100 профильных экспертов и 33 бизнес-ассоциации и компании.

К теме 20 самых популярных украинских вузов, куда абитуриенты подали больше всего заявлений в 2021 году

Исследование показало существенный разрыв между долей занятых IT-специалистов в Украине и в других развитых странах. По словам исследователей, это может быть хорошим потенциалом для роста.

Как количество IT-специалистов

Сейчас в нашей стране количество таких специалистов – по меньшей мере 200 тысяч. Ежегодно в этой сфере растет количество примерно на 25 тысяч человек.

То есть за последние 5 лет вдвое увеличилось количество работников в сфере IT.

Количество IT-специалистов в Украине / Инфографика Центра экономического восстановления

Эксперты уверяют, что для получения квалификации в сфере IT-технологий базовым является школьное образование.

Перечень проблем, которые мешают развитию IT-сферы

Отставание от стран ОЭСР показателей наиболее успешных школьников в науках и математике обусловлено низким качеством STEM-программ в школах. В частности:

Низкая приоритетность математического образования для школьников (лишь треть абитуриентов сдает ВНО по математике).

Лишь четверть выпускников, которые сдают ВНО по математике, получают достаточный результат для продолжения обучения на IT-специальностям.

Значительный разрыв в результатах ВНО по математике в городах и селах обусловлен низким качеством образования в сельской местности.

Гендерные стереотипы относительно математически-технического образования в 2 – 3 раза уменьшают количество потенциальных IT-специалистов среди девушек.

По мнению экспертов, решение этих проблем должно повысить качество математического образования и поднять ежегодный рост количества IT-специалистов в 2,5 раза до 70 тысяч ежегодно.

Читайте также Каких специалистов не хватит в Украине и о чем свидетельствует рейтинг специальностей: мнение эксперта

Среди источников перечисленных проблем исследователи также назвали следующие:

Недостаточное качество преподавания STEM-дисциплин.

Недостаточное количество учителей, которые используют современные подходы и методы преподавания STEM-дисциплин.

Почти нет ролевых моделей для молодежи, чтобы углубленно изучать STEM.

На профориентацию студентов на 80% влияет позиция родителей, а не сознательный выбор самих абитуриентов.

Уровень компьютеризации, недостаточный доступ к высокоскоростному интернету в сельской местности.

Поэтому предлагаются несколько идей, реализация которых поможет поднять уровень STEM-образования в Украине:

Профилирование учеников после 9 класса по уровням изучения математики.

Увеличение количества и качества подготовки будущих абитуриентов в математике.

Повышение качества преподавания STEM-дисциплин в селах и малых городах.

Увеличение интереса молодежи STEM-профессиям, в частности, среди девушек.

К слову, во Львовском национальном университете имени Ивана Франко с 1 сентября заработают уникальные программы по дуальной форме обучения. Поэтому, студенты вуза смогут во время обучения работать в IT-компании SoftServe.