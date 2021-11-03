В Украине увеличили количество премий для участников ВНО, учителей и молодых ученых
Источник:телеграм Верховной Рады
Верховная Рада приняла изменения в постановление о награждении наградами в сфере образования и науки. Так увеличили количество премий с 30 до 54 в год для учителей, воспитателей, преподавателей профтехов.
В Верховной Раде предполагают, что обеспечение государственной поддержкой научных и педагогических работников и одаренной молодежи будет побуждать их учиться и плодотворно работать в Украине.
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Совет увеличил количество премий
- Увеличили количество премий с 30 до 54 в год для учителей, воспитателей и преподавателей профтехов.
- Увеличили количество премий Верховной Рады с 30 до 50 молодых ученых. В этом году они получат 136 200 гривен.
- Увеличили также количество именных стипендий для молодых докторов наук (с 30 до 50). Они тоже получат по 136 200 гривен.
- Кроме того, увеличили количество премий Верховной Рады с 30 до 50 – лучшим участникам ВНО после 11 класса. Они будут получать в течении года 100 тысяч гривен).
Эти средства уходят из бюджета Верховной Рады, который формируется налогоплательщиками.
К слову, в этом году 30 студентов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Вознаграждение им выплатят за самые высокие результаты ВНО в 2021 году. Имена этих учеников читайте по ссылке.
Текст публикации Верховной Рады:
Принято Постановление о внесении изменений по награждению премий Верховной Рады Украины в сфере образования и науки (№ 6156).
Целью Постановления является повышение роли знаков отличия Верховной Рады в сфере образования и науки и более широкой поддержки представителей этих отраслей, а именно молодых ученых (премии и стипендии), педагогических работников учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования, а также лучших участников ВНО.
Предполагается обеспечить государственной поддержкой большее число научных и педагогических работников, одаренной молодежи, что побуждает их учиться и плодотворно работать в Украине.