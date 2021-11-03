В Украине увеличили количество премий для участников ВНО, учителей и молодых ученых

Верховная Рада приняла изменения в постановление о награждении наградами в сфере образования и науки. Так увеличили количество премий с 30 до 54 в год для учителей, воспитателей, преподавателей профтехов.

В Верховной Раде предполагают, что обеспечение государственной поддержкой научных и педагогических работников и одаренной молодежи будет побуждать их учиться и плодотворно работать в Украине.

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Совет увеличил количество премий

Увеличили количество премий с 30 до 54 в год для учителей, воспитателей и преподавателей профтехов.

Увеличили количество премий Верховной Рады с 30 до 50 молодых ученых . В этом году они получат 136 200 гривен.

. В этом году они получат 136 200 гривен. Увеличили также количество именных стипендий для молодых докторов наук (с 30 до 50). Они тоже получат по 136 200 гривен.

(с 30 до 50). Они тоже получат по 136 200 гривен. Кроме того, увеличили количество премий Верховной Рады с 30 до 50 – лучшим участникам ВНО после 11 класса. Они будут получать в течении года 100 тысяч гривен).

Эти средства уходят из бюджета Верховной Рады, который формируется налогоплательщиками.

К слову, в этом году 30 студентов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Вознаграждение им выплатят за самые высокие результаты ВНО в 2021 году. Имена этих учеников читайте по ссылке.

Текст публикации Верховной Рады:

Принято Постановление о внесении изменений по награждению премий Верховной Рады Украины в сфере образования и науки (№ 6156).

Целью Постановления является повышение роли знаков отличия Верховной Рады в сфере образования и науки и более широкой поддержки представителей этих отраслей, а именно молодых ученых (премии и стипендии), педагогических работников учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования, а также лучших участников ВНО.

Предполагается обеспечить государственной поддержкой большее число научных и педагогических работников, одаренной молодежи, что побуждает их учиться и плодотворно работать в Украине.