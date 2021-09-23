В Украине утвердили профессиональный стандарт директора школы: каким он должен быть
Источник:Министерство образования и науки
Министерство экономики утвердило профессиональный стандарт директора школы. Каким должен быть руководитель учебного заведения – читайте в статье.
Профессиональный стандарт разработало Министерство образования и науки, а приняли его 17 сентября 2021 года. Проверял документ Научно-исследовательский институт труда и занятости населения Минсоцполитики.
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Согласно стандарту, цель профессиональной деятельности директора школы заключается в управлении учреждением образования и ответственности за все виды деятельности.
Руководитель также выступает представителем школы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Однако директор подчиняется основателю учреждения образования.
Каким должен быть директор школы
- Профессиональный стандарт предполагает, что руководителем школы может быть лицо, прошедшее конкурсный отбор и признанное победителем.
- Руководитель заведения должен иметь диплом магистра (специалиста).
- Директор школы обязан в течение первого года после назначения на должность пройти курс повышения квалификации по управленческой деятельности в объеме 90 учебных часов.
- Затем он должен проходить аттестацию ежегодно в течение 5 лет, по результатам которой определяется соответствие руководителя занимаемой должности.
Кроме того, для директора школы предусмотрено ежегодное повышение квалификации. Оно может осуществляться путем неформального (тренинги, семинары, семинары-практикумы, вебинары, мастер-классы и т. п) и информального образования.
Необходимыми профессиональными компетентностями для руководителя заведения являются:
- нормативно-правовая;
- компетентность стратегического управления учреждением образования;
- компетентность стратегического управления персоналом;
- компетентность обеспечения качества образовательной деятельности и функционирования внутренней системы обеспечения качества образования;
- компетентность организации деятельности учреждения образования на принципах внешней системы обеспечения качества образования;
- лидерская;
- эмоционально-этическая;
- компетентность педагогического, социального и сетевого партнерства;
- здравоохранительная;
- инклюзивная;
- проектировочная;
- инновационная;
- способность к обучению в течение жизни;
- информационно-цифровая.
Профессиональный стандарт также определяет следующие общие компетентности директора: гражданскую, социальную, культурную, когнитивную и предпринимательскую.
К трудовым функциям директора школы в стандарте относится:
- обеспечение стратегического управления развитием школы,
- обеспечение управления качеством образовательной деятельности,
- обеспечение партнерского и сетевого взаимодействия,
- организация безопасной и здоровой образовательной среды,
- обеспечение собственного непрерывного профессионального развития.
К слову, вскоре в украинских школах появятся воспитатели по безопасности. Они обеспечат безопасную среду для детей, будут защищать их права и законные интересы. Воспитатели по безопасности будут постоянно находиться в школах и взаимодействовать с полицейскими, родителями, детьми и администрацией школ.