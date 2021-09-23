В Украине утвердили профессиональный стандарт директора школы: каким он должен быть

Министерство экономики утвердило профессиональный стандарт директора школы. Каким должен быть руководитель учебного заведения – читайте в статье.

Профессиональный стандарт разработало Министерство образования и науки, а приняли его 17 сентября 2021 года. Проверял документ Научно-исследовательский институт труда и занятости населения Минсоцполитики.

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Согласно стандарту, цель профессиональной деятельности директора школы заключается в управлении учреждением образования и ответственности за все виды деятельности.

Руководитель также выступает представителем школы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Однако директор подчиняется основателю учреждения образования.

Каким должен быть директор школы

Профессиональный стандарт предполагает, что руководителем школы может быть лицо, прошедшее конкурсный отбор и признанное победителем. Руководитель заведения должен иметь диплом магистра (специалиста). Директор школы обязан в течение первого года после назначения на должность пройти курс повышения квалификации по управленческой деятельности в объеме 90 учебных часов. Затем он должен проходить аттестацию ежегодно в течение 5 лет, по результатам которой определяется соответствие руководителя занимаемой должности.

Кроме того, для директора школы предусмотрено ежегодное повышение квалификации. Оно может осуществляться путем неформального (тренинги, семинары, семинары-практикумы, вебинары, мастер-классы и т. п) и информального образования.

Необходимыми профессиональными компетентностями для руководителя заведения являются:

нормативно-правовая;

компетентность стратегического управления учреждением образования;

компетентность стратегического управления персоналом;

компетентность обеспечения качества образовательной деятельности и функционирования внутренней системы обеспечения качества образования;

компетентность организации деятельности учреждения образования на принципах внешней системы обеспечения качества образования;

лидерская;

эмоционально-этическая;

компетентность педагогического, социального и сетевого партнерства;

здравоохранительная;

инклюзивная;

проектировочная;

инновационная;

способность к обучению в течение жизни;

информационно-цифровая.

Профессиональный стандарт также определяет следующие общие компетентности директора: гражданскую, социальную, культурную, когнитивную и предпринимательскую.

К трудовым функциям директора школы в стандарте относится:

обеспечение стратегического управления развитием школы,

обеспечение управления качеством образовательной деятельности,

обеспечение партнерского и сетевого взаимодействия,

организация безопасной и здоровой образовательной среды,

обеспечение собственного непрерывного профессионального развития.

К слову, вскоре в украинских школах появятся воспитатели по безопасности. Они обеспечат безопасную среду для детей, будут защищать их права и законные интересы. Воспитатели по безопасности будут постоянно находиться в школах и взаимодействовать с полицейскими, родителями, детьми и администрацией школ.