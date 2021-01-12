В Украине утвердили новый стандарт дошкольного образования: чего ждать детям
Новый стандарт дошкольного образования позволит продолжить реформу для детей с учетом преемственности между садиками и школами. Этот базовый компонент для дошкольника утвердили 12 января 2021 года.
Соответствующий приказ разместили на сайте Министерства образования и науки Украины. Там отмечают, что дошкольное образование является стартовой платформой личностного развития ребенка.
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Министр образования и науки уверяет, что новый стандарт обеспечит повышение качества дошкольного образования в Украине и приведение его к международным стандартам.
В основу документа положены идеи гуманистической педагогики, патриотического и гражданского воспитания, а также солидарной ответственности государства, общины, семьи, специалистов, причастных к заботе, уходу и развитию дошкольников,
– добавил Сергей Шкарлет.
В МОН добавили, что преемственность между дошкольным и начальным образованием прослеживается и через формирование сквозных умений:.
В частности, дети должны будут уметь проявлять инициативность, управлять эмоциями, выражать и обосновывать собственное мнение, критически мыслить, принимать решения, решать проблемы и работать в коллективе.
Требования к компетентностям детей определены по следующим образовательным направлениям:
- личность ребенка;
- ребенок в сенсорно-познавательном пространстве;
- ребенок в естественной окружающей среде;
- игра ребенка;
- ребенок в социуме;
- речь ребенка;
- ребенок в мире искусства.
Выполнение требований настоящего стандарта обеспечивается с учетом наклонностей, способностей, индивидуальных психических и физических возможностей ребенка в наиболее оптимальной для него форме.
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