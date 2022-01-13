Новая форма сертификата ВНО утверждена приказом Министерства образования и науки.

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Главные изменения – процедура регистрации и вид сертификата. В частности:

участник будет вклеивать в регистрационную карточку одну фотографию вместо двух;

можно подавать документы по электронной почте, находясь за границей (при наличии документов, которые это подтверждают).

Как изменится вид сертификата ВНО

Кроме основной части сертификата (для лиц, которые проходят ВНО по установленному количеству учебных предметов за счет средств государственного бюджета), новая форма предусматривает дополнительную часть.

Так выглядит основная часть сертификата ВНО

Туда будет вноситься информация о предметах, которые участник тестирования по желанию будет сдавать дополнительно за счет средств физических и / или юридических лиц.

Так выглядит дополнительная часть сертификата ВНО

Также в правой верхней части теперь будет размещаться изображение уникального электронного идентификатора сертификата в виде QR-кода.

При помощи кода можно будет осуществить верификацию информации, указанной в сертификате, что содержится в соответствующих государственных базах данных, сервисах, реестрах.

Кроме того, приказом Министерства образования утверждена новая форма информационной карточки к сертификату, в которой указываются результаты внешнего независимого оценивания по шкале 100-200 баллов по всем предметам.

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К слову, в 2022 году ввели некоторые изменения относительно проведения ВНО для выпускников школ. Основная новация – появилась возможность проходить большее количество тестирований, однако это платно.

В УЦОКО пояснили, что раньше можно было пройти лишь 5 предметов за счет государства, но уже в этом году можно сдать больше предметов на ВНО за собственные средства.