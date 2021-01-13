Министерство образования и науки утвердило новые формы документов о высшем образовании и научных степенях. В частности, речь идет о новых формах дипломов для бакалавров и магистров.

Соответствующий приказ уже подписал министр образования Сергей Шкарлет. Поэтому, предыдущий приказ от 2015 года признается утратившим силу. Интересно Поступление в 2021 году: все детали, даты и новые условия, которые ждут абитуриентов Новые формы документов будут применяться уже с 1 января 2021 года. Кроме того, утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. Также МОН утвердило и новые формы приложения к диплому европейского образца. Какие изменения будут в дипломах: В дипломе младшего бакалавра, бакалавра или магистра, который выдается выпускнику-иностранцу или лицу без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, в которое он/она поступили в начале обучения в Украине. В дипломах специалиста и дипломах младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень. Какая информация должна быть размещена в дипломе наименование документа о высшем образовании;

наименование учреждения высшего или предвысшего образования, выдавшего документ (в случае получения высшего образования в (территориально) обособленном подразделении учреждения высшего образования – наименование подразделения);

серия и регистрационный номер диплома, что присваивается при проведении государственной регистрации в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, дата его выдачи;

имя и фамилия лица, которому присвоена степень;

год окончания обучения;

название образовательной программы, квалификация, состоящая из информации о полученной степени высшего образования, специальности, предметной специальности или специализации (в соответствии с сертификатом или решением об аккредитации) и профессиональной квалификации (в случае присвоения);

наименование органа, аккредитовавшего образовательную программу;

наименование должности, подпись, заверенная печатью, имя и фамилия руководителя или другого уполномоченного лица учреждения высшего, профессионального предвысшего образования;

Образец новой формы диплома для бакалавра / Скриншот из приказа МОН