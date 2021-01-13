В Украине утвердили новые формы дипломов о высшем образовании: детали
Министерство образования и науки утвердило новые формы документов о высшем образовании и научных степенях. В частности, речь идет о новых формах дипломов для бакалавров и магистров.
Соответствующий приказ уже подписал министр образования Сергей Шкарлет. Поэтому, предыдущий приказ от 2015 года признается утратившим силу.
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Новые формы документов будут применяться уже с 1 января 2021 года.
Кроме того, утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. Также МОН утвердило и новые формы приложения к диплому европейского образца.
Какие изменения будут в дипломах:
- В дипломе младшего бакалавра, бакалавра или магистра, который выдается выпускнику-иностранцу или лицу без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, в которое он/она поступили в начале обучения в Украине.
- В дипломах специалиста и дипломах младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.
Какая информация должна быть размещена в дипломе
- наименование документа о высшем образовании;
- наименование учреждения высшего или предвысшего образования, выдавшего документ (в случае получения высшего образования в (территориально) обособленном подразделении учреждения высшего образования – наименование подразделения);
- серия и регистрационный номер диплома, что присваивается при проведении государственной регистрации в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, дата его выдачи;
- имя и фамилия лица, которому присвоена степень;
- год окончания обучения;
- название образовательной программы, квалификация, состоящая из информации о полученной степени высшего образования, специальности, предметной специальности или специализации (в соответствии с сертификатом или решением об аккредитации) и профессиональной квалификации (в случае присвоения);
- наименование органа, аккредитовавшего образовательную программу;
- наименование должности, подпись, заверенная печатью, имя и фамилия руководителя или другого уполномоченного лица учреждения высшего, профессионального предвысшего образования;
Образец новой формы диплома для бакалавра / Скриншот из приказа МОН
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