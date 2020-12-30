В Украине усилят лицензионные условия для обучения иностранных студентов, чтобы убрать коррупцию
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что нужно усилить лицензионные условия для обучения иностранных студентов в Украине и создать е-платформу, чтобы убрать коррупцию при поступлении.
Шмыгаль также поддержал предложение о введении независимого экзамена для иностранных студентов, который будет способствовать повышению конкурентоспособности, сообщает пресс-служба правительства.
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Шмыгаль заверил, что лицензионные условия для обучения иностранных студентов необходимо усиливать уже сейчас, чтобы в следующем учебном году иметь инструмент для контроля.
Также, по словам премьера, для этого надо ускорить внедрение электронной платформы, чтобы повысить эффективность популяризации украинских образовательных услуг, а также обеспечить прозрачность обучения для иностранных студентов.
Создание электронной платформы для поступления иностранных студентов должно убрать человеческий фактор, посредников в образовательном процессе и факторы, которые могут вызвать коррупцию. Ведь качество образования для иностранных студентов влияет прежде всего на имидж Украины,
– подчеркнул Шмыгаль.
Добавим, что согласно исследованию, более 40% иностранных студентов выбрали украинские вузы благодаря качеству обучения. Еще 40-60% опрошенных иностранцев выбрали обучение в Украине благодаря стоимости обучения, а 35% – благодаря легкости признания диплома на родине.
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