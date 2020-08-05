В Украине уменьшилось количество школ, но увеличилось классов: данные
За один год в Украине уменьшилось количество школ. Так, еще в 2018 году учебных заведений было на почти 600 больше, чем это зафиксировали в 2019 году. Но несмотря на это, увеличилось количество классов.
Как сообщило Министерство финансов, сейчас в Украине есть 14 175 школ, не считая школ-интернатов, специальных и вечерних школ, а также частных заведений.
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Зато количество классов увеличилось на 864 – с 198 840 до 199 704 классов.
Так, в 2019 году в Украине было:
- 667 школ, в которых училось минимальное количество учеников – от 1 до 25
- 11 школ, в которых учились максимальное количество учеников – более 2000
- 4615 школ, в которых средняя наполняемость учащихся в классе – до 10 (33%);
- 5095 школ, в которых средняя наполняемость класса – 10-20 учеников (36%)
- 3944 школ со средней наполняемостью класса – 20-30 учеников (28%);
- 521 школа, в которой средняя наполняемость учащихся в классе – более 30 (4%).
В целом в городах среднее количество учеников в классе – 25, а в селах – в среднем по 13 учеников в классе. Средние расходы на один класс прошлого года составляли 470 972 гривен. А в 2019 году в среднем на одного ученика потратили 23 108 тысяч гривен.