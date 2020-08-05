За один год в Украине уменьшилось количество школ. Так, еще в 2018 году учебных заведений было на почти 600 больше, чем это зафиксировали в 2019 году. Но несмотря на это, увеличилось количество классов.

Как сообщило Министерство финансов, сейчас в Украине есть 14 175 школ, не считая школ-интернатов, специальных и вечерних школ, а также частных заведений.

Интересно От 10 до 80 тысяч: сколько государство тратит на одного школьника

Зато количество классов увеличилось на 864 – с 198 840 до 199 704 классов.

Так, в 2019 году в Украине было:

667 школ, в которых училось минимальное количество учеников – от 1 до 25

11 школ, в которых учились максимальное количество учеников – более 2000

4615 школ, в которых средняя наполняемость учащихся в классе – до 10 (33%);

5095 школ, в которых средняя наполняемость класса – 10-20 учеников (36%)

3944 школ со средней наполняемостью класса – 20-30 учеников (28%);

521 школа, в которой средняя наполняемость учащихся в классе – более 30 (4%).

В целом в городах среднее количество учеников в классе – 25, а в селах – в среднем по 13 учеников в классе. Средние расходы на один класс прошлого года составляли 470 972 гривен. А в 2019 году в среднем на одного ученика потратили 23 108 тысяч гривен.