Самая престижная Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine для учителей-новаторов стартовала 25 марта. Принять участие может каждый, а победитель получит вознаграждение в 250 тысяч гривен и другие призы.

Подать заявку участник может самостоятельно или же кто-то другой – ученики, коллеги и родные – могут номинировать любимого педагога на премию.

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Прием заявок продолжается до 1 августа, объявят победителя в Международный день учителя 2 октября 2021 года. Заявление можно подать на сайте globalteacherprize.org.ua.

Что такое Global Teacher Prize Ukraine

Это настоящий учительский "Оскар" – возможность для каждого школьного учителя не только посоревноваться за денежное вознаграждение, но и получить признание.

Принять участие может каждый педагог, а самый талантливый и креативный педагог получит:

денежное вознаграждение в сумме 250 тысяч гривен,

поездку на Global Education and Skills Forum,

профессиональное развитие,

поддержку реализации образовательных проектов от "Освитории".

Лозунг Global Teacher Prize Ukraine 2021 – "За каждым великим достижением стоит учитель".

К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дьяков. Он преподает всемирную историю и историю Украины, гражданское образование и основы здоровья для учащихся в гимназии.

Победители в других номинациях