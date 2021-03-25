В Украине в пятый раз стартовала самая престижная Учительская премия Global Teacher Prize 2021
Самая престижная Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine для учителей-новаторов стартовала 25 марта. Принять участие может каждый, а победитель получит вознаграждение в 250 тысяч гривен и другие призы.
Источник:24 канал
Подать заявку участник может самостоятельно или же кто-то другой – ученики, коллеги и родные – могут номинировать любимого педагога на премию.
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Прием заявок продолжается до 1 августа, объявят победителя в Международный день учителя 2 октября 2021 года. Заявление можно подать на сайте globalteacherprize.org.ua.
Что такое Global Teacher Prize Ukraine
Это настоящий учительский "Оскар" – возможность для каждого школьного учителя не только посоревноваться за денежное вознаграждение, но и получить признание.
Принять участие может каждый педагог, а самый талантливый и креативный педагог получит:
- денежное вознаграждение в сумме 250 тысяч гривен,
- поездку на Global Education and Skills Forum,
- профессиональное развитие,
- поддержку реализации образовательных проектов от "Освитории".
Лозунг Global Teacher Prize Ukraine 2021 – "За каждым великим достижением стоит учитель".
К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дьяков. Он преподает всемирную историю и историю Украины, гражданское образование и основы здоровья для учащихся в гимназии.
Победители в других номинациях
- В номинации "Выбор украинцев" победителем стал учитель начальных классов школы № 35 города Каменское (Днепропетровская область) Андрей Олийник. Он использует на уроках LEGO и танцует с детьми на анимационных минутках.
- Лучшей учительницей химии стала учительница из Технологического многопрофильного лицея имени Артема Мазура (Хмельницкий) Наталья Зима.
- Лучший учитель физкультуры – Виталий Мушинский из Хмельницкой области.
- В номинации "Выбор сердцем" победителем стал Олег Швед из Львова, который 30 лет преподавал украинский язык и литературу в "Охматдете".
- А учителем-новатором стал Иван Верещака, учитель астрономии и информатики Чулаковского заведения полного общего среднего образования (Херсонская область).
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