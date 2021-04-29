Принять участие может каждый школьник, независимо от оценок в дневнике и от опыта.

К теме Итоговое оценивание учащихся может состоятся дистанционно, – МОН

Сколько продлится олимпиада? Олимпиада проходит с 19 апреля по 25 мая. Результаты будут обнародованы до 27 мая. Зарегистрироваться можно в любое время до конца срока (25 мая).

Зарегистрироваться можно самостоятельно или с помощью учителя по этой ссылке. Выполнять задания можно начать сразу после регистрации или в любое удобное время, даже дома. Участие в олимпиаде бесплатное.

В онлайн-олимпиаде есть задания по 20 школьным предметам:

  • Предметы начальной школы (1 – 4 класс),
  • Я исследую мир,
  • Украинский язык и литература,
  • Гражданское образование,
  • Математика,
  • Физика,
  • Химия,
  • Астрономия,
  • Информатика,
  • География,
  • Биология,
  • Английский язык,
  • Немецкий язык,
  • Искусство,
  • История,
  • Зарубежная литература,
  • Основы здоровья,
  • Трудовое обучение,
  • Правоведение.

Ученик может выбрать любимый предмет, несколько предметов или сразу все. Задания интерактивные и соответствуют школьной программе, поэтому это прекрасная возможность попрактиковаться накануне итоговых контрольных работ.

Награды за участие в олимпиаде

Школьники, которые примут участие в интернет-олимпиаде, могут получить награды за участие. Все участники получат электронные сертификаты. В то же время те ученики, которые продемонстрируют лучшие результаты, получат дипломы I, II и III степеней.

К тому же, все участники олимпиады также получат промокод на скидку от издательства BookChef. А финалисты еще и смогут принять участие в розыгрыше трех книг "Физика. Основы и механическое движение" известного учителя Павла Виктора и трех комплектов из пяти очень полезных для обучения книг.

Что известно об олимпиаде?

Интернет-олимпиады от образовательного проекта "На Урок" – это интересный интерактив для учеников и удобный инструмент контроля знаний школьников для учителя.

Задания разработаны методистами в соответствии со школьной программой. Эти олимпиады существенно отличаются от типовых конкурсных мероприятий, ведь создают равные условия для всех учащихся. 