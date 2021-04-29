Принять участие может каждый школьник, независимо от оценок в дневнике и от опыта.
К теме Итоговое оценивание учащихся может состоятся дистанционно, – МОН
Сколько продлится олимпиада? Олимпиада проходит с 19 апреля по 25 мая. Результаты будут обнародованы до 27 мая. Зарегистрироваться можно в любое время до конца срока (25 мая).
Зарегистрироваться можно самостоятельно или с помощью учителя по этой ссылке. Выполнять задания можно начать сразу после регистрации или в любое удобное время, даже дома. Участие в олимпиаде бесплатное.
В онлайн-олимпиаде есть задания по 20 школьным предметам:
- Предметы начальной школы (1 – 4 класс),
- Я исследую мир,
- Украинский язык и литература,
- Гражданское образование,
- Математика,
- Физика,
- Химия,
- Астрономия,
- Информатика,
- География,
- Биология,
- Английский язык,
- Немецкий язык,
- Искусство,
- История,
- Зарубежная литература,
- Основы здоровья,
- Трудовое обучение,
- Правоведение.
Ученик может выбрать любимый предмет, несколько предметов или сразу все. Задания интерактивные и соответствуют школьной программе, поэтому это прекрасная возможность попрактиковаться накануне итоговых контрольных работ.
Награды за участие в олимпиаде
Школьники, которые примут участие в интернет-олимпиаде, могут получить награды за участие. Все участники получат электронные сертификаты. В то же время те ученики, которые продемонстрируют лучшие результаты, получат дипломы I, II и III степеней.
К тому же, все участники олимпиады также получат промокод на скидку от издательства BookChef. А финалисты еще и смогут принять участие в розыгрыше трех книг "Физика. Основы и механическое движение" известного учителя Павла Виктора и трех комплектов из пяти очень полезных для обучения книг.
Что известно об олимпиаде?
Интернет-олимпиады от образовательного проекта "На Урок" – это интересный интерактив для учеников и удобный инструмент контроля знаний школьников для учителя.
Задания разработаны методистами в соответствии со школьной программой. Эти олимпиады существенно отличаются от типовых конкурсных мероприятий, ведь создают равные условия для всех учащихся.