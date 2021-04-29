Принять участие может каждый школьник, независимо от оценок в дневнике и от опыта.

К теме Итоговое оценивание учащихся может состоятся дистанционно, – МОН

Сколько продлится олимпиада? Олимпиада проходит с 19 апреля по 25 мая. Результаты будут обнародованы до 27 мая. Зарегистрироваться можно в любое время до конца срока (25 мая).

Зарегистрироваться можно самостоятельно или с помощью учителя по этой ссылке. Выполнять задания можно начать сразу после регистрации или в любое удобное время, даже дома. Участие в олимпиаде бесплатное.

В онлайн-олимпиаде есть задания по 20 школьным предметам:

Предметы начальной школы (1 – 4 класс),

Я исследую мир,

Украинский язык и литература,

Гражданское образование,

Математика,

Физика,

Химия,

Астрономия,

Информатика,

География,

Биология,

Английский язык,

Немецкий язык,

Искусство,

История,

Зарубежная литература,

Основы здоровья,

Трудовое обучение,

Правоведение.

Ученик может выбрать любимый предмет, несколько предметов или сразу все. Задания интерактивные и соответствуют школьной программе, поэтому это прекрасная возможность попрактиковаться накануне итоговых контрольных работ.

Награды за участие в олимпиаде

Школьники, которые примут участие в интернет-олимпиаде, могут получить награды за участие. Все участники получат электронные сертификаты. В то же время те ученики, которые продемонстрируют лучшие результаты, получат дипломы I, II и III степеней.

К тому же, все участники олимпиады также получат промокод на скидку от издательства BookChef. А финалисты еще и смогут принять участие в розыгрыше трех книг "Физика. Основы и механическое движение" известного учителя Павла Виктора и трех комплектов из пяти очень полезных для обучения книг.