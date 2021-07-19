В Украине впервые стартовал экзамен по знанию украинского языка для будущих чиновников

В Украине 19 июля начался экзамен на определение уровня владения украинским языком для государственных служащих. Первая экзаменационная сессия стартовала с 9:30.

Те, кто претендует на государственные должности, должны продемонстрировать свое умение и знание чтения, письма, разговора и культуры речи. Экзамены будет проводить Национальная комиссия по стандартам госязыка.

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Глава комиссии Арина Демская сообщила, что до 1 августа экзамены будут проходить ежедневно по 3 раза. Регистрация стартовала 16 июля, и на проверку знаний украинского языка уже записались почти 350 человек.

Тестирование участники будут проходить за компьютерами в специальных аудиториях. В целом пропускная способность системы экзаменов рассчитана до тысячи человек в сутки.

Также экзамен на определение уровня владения государственным языком должны сдавать претенденты на получение украинского гражданства. Впрочем, вместо разговорных заданий они будут иметь аудирование.

Арина Демская отметила: если лицо не сдало экзамен, то имеет право пересдать его через 4 месяца. Впрочем, тестирование можно проходить неограниченное количество раз.

Участник тестирования в случае успешного прохождения всех этапов получает государственный сертификат об уровне владения языком первой или второй степени. Этот документ действует бессрочно.

В Украине действуют новые нормы "языкового закона": главное

С 16 июля в Украине начали действовать новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Поэтому украинского языка станет больше в сфере культуры и развлечений, туризме, книгоиздательстве, кинопроизводстве, показах фильмов в кинотеатрах и на телевидении.

В частности отныне украинские издатели обязаны производить на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года книг. Языком музейного дела и выставок является только украинский язык. А все культурные мероприятия должны проводиться на государственном.



Новые нормы "Языкового закона" / Инфографика 24 канала