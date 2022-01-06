В Украине создали увлекательное приложение для изучения украинского языка

В Украине создали новое мобильное приложение для изучения украинского языка. Его название – "Йой", и больше всего он подойдет учениками начальной школы, для которых родным является венгерский или румынский язык.

Проект направлен на поддержку реформы Новая украинская школа. Приложение можно использовать в качестве вспомогательного учебного инструмента во время уроков.

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Приложение "Йой" призвано сделать процесс обучения ярким и динамичным. А игровой формат подчеркивает усвоение соответствующего материала.

Основными преимуществами приложения являются:

интерактивная форма делает процесс обучения интересным и творческим,

интересные персонажи, на основе диалога с которыми происходит обучение.

Такая форма позволяет мотивировать учеников начальной школы к изучению украинского языка и предоставляет новые возможности для учителей, которые преподают в школах с языками обучения национальных меньшинств.

Также яркая визуализация, стильное озвучивание, продуманная структура заданий и элементы соревновательности превращают обучение в увлекательную игру и позволяют качественно закрепить полученные знания, умения и навыки.

Главной целью приложения является помощь в изучении украинского ученикам в школах с языками обучения национальных меньшинств и для учителей в преподавании. Приложение создано проектом Learning Together в рамках программы сотрудничества между Украиной, Финляндией и ЕС.

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К слову, социологи выяснили, что 78% украинцев считают украинский язык родным (а на Западе такого мнения 96,7% жителей).

Согласно опросу, наибольшей популярностью украинский язык пользуется среди молодежи – его считают родным 83,3% граждан в возрасте от 18 до 29 лет.

В целом языковая картина в Украине выглядит так:

Украинский язык считают родным 78% респондентов;

Украинский язык является родным для 18% опрошенных;

2,6% респондентов не смогли определиться;

Для более 1% родным языком не является ни украинский, ни русский.

Интересно, что почти 55% украинцев поддерживают норму закона о языке, согласно которой обслуживание в сфере услуг должно проходить на государственном языке.