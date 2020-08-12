В Украине запустили чат-бота "Наталья, мама и педагог", который поможет родителям определиться с форматом школьного образования для своих детей. Сейчас он работает только в телеграмме и вайбере.

Известно, что инициатором проекта выступила школа английского языка Green Country. Этот чат пригодится родителям и детям.

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Основательница Наталья Лотоцкая рассказывает, что в этом боте они попытались объединить все возможные факторы и дать максимально подробные объяснения о том, как обустроить образовательный процесс в современных реалиях.

Этот канал будет содержать различные рекомендации, которые будут формироваться на основе приоритетов в обучении, финансовых и временных возможностей. В зависимости от этих параметров будут советы, какую школу выбрать, а также как организовать дополнительные занятия: английский, спорт и кружки.

К тому же, чат-бот помогает подготовиться к учебному году и рассчитать финансы и время родителей на образование детей.

Добавим, что Министерство здравоохранения ранее опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября. В частности, важно обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала