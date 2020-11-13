Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев утверждает, что каждый ребенок имеет право на место в садике. Известно, что только в этом году в Украине создали более 10 тысяч дополнительных мест для дошкольников.

Открытие дополнительных мест в детских садах необходимо для их разгрузки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Проблема загруженности в садиках

Ведь, по данным Госслужбы статистики, в 2019 году на 100 местах в учреждениях дошкольного образования воспитывалось 105 детей. Зато в крупных городах этот показатель составляет 115 детей на 100 мест.

В частности, наиболее перегруженными являются городские садики в

Львовской (142 ребенка на 100 мест);

Волынской (135 детей на 100 мест);

Николаевской (133 ребенка на 100 мест);

Ивано-Франковской Черновицкой (по 132 ребенка на 100 мест);

Хмельницкой (131 ребенок на 100 мест) областях.

В то же время в селах ситуация стабильная – там в среднем на 100 мест приходится 80 детей.

"Некоторые густонаселенные регионы сталкиваются с проблемой нехватки мест в детсадах, поэтому мы продолжаем координировать деятельность местной власти по открытию и реконструкции садов, а также создание дополнительных групп", – сказал временный глава МОН Сергей Шкарлет.

Сколько мест было создано в садиках

По его словам, с начала 2020 года удалось расширить сеть садиков: было создано более 10 тысяч новых мест.

Дополнительные места в 2020 году были созданы с помощью:

открытие новых учреждений общего среднего образования с дошкольными отделениями – 16 новостроек, почти 1,5 тысячи мест;

реорганизации учреждений образования с созданием дошкольных отделений – 13 учреждений, 495 мест;

открытие частных детских садов – 96 учреждений, 3 626 мест;

проведение реконструкции нынешних детсадов – 35 учреждений, 2 557 мест;

открытие детских садов в приспособленных помещениях – 10 заведений, 266 мест;

открытие дополнительных групп в детсадах функционируют – 85 групп, 1 685 мест;

открытие групп с кратковременным пребыванием детей – 11 групп, 158 мест.

Также известно, что больше всего дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 2020 году были созданы в Киевской области – 2 585 мест, в самом Киеве – 2 тысячи мест, в Донецкой области – 802 места и в Харьковской области – 699 мест.

Посещение садика – это важный этап в жизни ребенка. Как зарегистрировать ребенка в садик, сохраняется ли за ним место и в каких случаях малышей могут исключить из детсада – читайте в нашем материале.