За 2020 год в Украине создали более 10 тысяч мест для детей в садиках: детали
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев утверждает, что каждый ребенок имеет право на место в садике. Известно, что только в этом году в Украине создали более 10 тысяч дополнительных мест для дошкольников.
Открытие дополнительных мест в детских садах необходимо для их разгрузки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
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Проблема загруженности в садиках
Ведь, по данным Госслужбы статистики, в 2019 году на 100 местах в учреждениях дошкольного образования воспитывалось 105 детей. Зато в крупных городах этот показатель составляет 115 детей на 100 мест.
В частности, наиболее перегруженными являются городские садики в
- Львовской (142 ребенка на 100 мест);
- Волынской (135 детей на 100 мест);
- Николаевской (133 ребенка на 100 мест);
- Ивано-Франковской Черновицкой (по 132 ребенка на 100 мест);
- Хмельницкой (131 ребенок на 100 мест) областях.
В то же время в селах ситуация стабильная – там в среднем на 100 мест приходится 80 детей.
"Некоторые густонаселенные регионы сталкиваются с проблемой нехватки мест в детсадах, поэтому мы продолжаем координировать деятельность местной власти по открытию и реконструкции садов, а также создание дополнительных групп", – сказал временный глава МОН Сергей Шкарлет.
Сколько мест было создано в садиках
По его словам, с начала 2020 года удалось расширить сеть садиков: было создано более 10 тысяч новых мест.
Дополнительные места в 2020 году были созданы с помощью:
- открытие новых учреждений общего среднего образования с дошкольными отделениями – 16 новостроек, почти 1,5 тысячи мест;
- реорганизации учреждений образования с созданием дошкольных отделений – 13 учреждений, 495 мест;
- открытие частных детских садов – 96 учреждений, 3 626 мест;
- проведение реконструкции нынешних детсадов – 35 учреждений, 2 557 мест;
- открытие детских садов в приспособленных помещениях – 10 заведений, 266 мест;
- открытие дополнительных групп в детсадах функционируют – 85 групп, 1 685 мест;
- открытие групп с кратковременным пребыванием детей – 11 групп, 158 мест.
Также известно, что больше всего дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 2020 году были созданы в Киевской области – 2 585 мест, в самом Киеве – 2 тысячи мест, в Донецкой области – 802 места и в Харьковской области – 699 мест.
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