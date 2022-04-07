В Украине создадут онлайн-академию для эвакуированных школьников

Для временно перемещенных украинских школьников создадут Украинскую онлайн-академию, чтобы дети смогли учиться на родном языке.

Новая платформа позволит школьникам быстро вернуться к учебе в Украине после победы. Об этом сообщили на сайте Министерства образования и науки Украины.

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Международная аккредитованная американская школа Citizen High School в партнерстве с Посольством Украины в США и МОН запускает создание Украинской онлайн-академии для временно перемещенных школьников, которая позволит продолжить обучение бесплатно,

– сообщили в МОН.

Для учеников, не имеющих возможности продолжить обучение на иностранном языке, эта платформа очень пригодится. Главным преимуществом онлайн-академии является то, что там разрабатывают курсы с украиноязычным переводом.

Цель академии – обеспечение непрерывного образования школьников, временно перемещенных в регионы Украины или за ее пределы.

Целевая аудитория – ученики 9–11 классов. Зарегистрироваться в академии можно по ссылке.

В частности, команда Министерства образования и науки Украины подготовила перечень мобильных приложений для изучения иностранных языков, бесплатных для граждан Украины в связи с войной, которую развязала Россия на территории Украины.

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