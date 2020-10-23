В Украине вскоре появится электронная платформа, которая поможет обеспечить прозрачные условия поступления иностранных студентов в украинские учреждения высшего образования. Также благодаря ей можно будет ликвидировать любые проявления коррупции в этой сфере.

Об этом сообщили на совещании, которое было посвящено запуску Единой межведомственной электронной платформы, передает МОН.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что создание прозрачного механизма поступления для иностранцев является важным звеном в реформировании системы высшего образования. Ведь иностранные студенты должны иметь равные и прозрачные условия без каких-либо коррупционных составляющих.

Также создание электронной платформы для иностранных студентов должно модернизировать систему поступления в направлении комфортности как для университетов и институтов, так и для абитуриентов.

Для чего эта е-платформа? Единая межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:

прозрачность информации на всех этапах;

студенто-ориентированный сервис;

удобство для всех субъектов платформы;

честность-отчетность всех субъектов платформы;

минимизация рисков нелегальной миграции через "студенческий канал", поскольку в платформе будут отражены все этапы поступления, въезда, учебы, выезда и тому подобное иностранца в Украине.

Поэтому Шмыгаль поручил министерствам ускорить работу по созданию Единой электронной платформы для иностранных студентов.

"Понятные правила вступления для иностранцев – это также о создании позитивного имиджа нашей страны. Такой шаг будет способствовать популяризации получения высшего образования в Украине", – подчеркнул премьер-министр.

Кроме этого, глава правительства поручил разработать внедрение электронных приглашений на обучение.