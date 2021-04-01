Правительство приняло решение создать украинский государственный университет науки и технологий. Впоследствии к нему присоединят два других высших учебных заведения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан. По его словам, финансировать новообразованный вуз будут в пределах расходов, предусмотренных МОН.

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Представитель правительства в ВР заявил, что Кабмин принял проект распоряжения "Об образовании украинского государственного университета науки и технологий".

Со временем к Украинскому государственному университету науки и технологий присоединятся:

Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;

Национальная металлургическая академия Украины.

Василий Мокан добавил, что студенты и другие лица, которые обучаются в этих учебных заведениях, подпадающих под реорганизацию вуза и продолжат обучение в новом университете.

К слову, в Киеве откроют Американский университет, партнером которого будет Университет штата Аризоны.

По словам бывшего спецпредставителя Госдепартамента США Курта Уолкера, Американский университет способен привнести в Украину лучшее, что есть в американской системе образования.