В Украине создадут государственный университет науки и технологий: какие вузы к нему присоединят
Правительство приняло решение создать украинский государственный университет науки и технологий. Впоследствии к нему присоединят два других высших учебных заведения.
Источник:телеграм Василия Мокана
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан. По его словам, финансировать новообразованный вуз будут в пределах расходов, предусмотренных МОН.
К теме Кто стал ректором Киевского университета Шевченко: результаты выборов 2021
Представитель правительства в ВР заявил, что Кабмин принял проект распоряжения "Об образовании украинского государственного университета науки и технологий".
Со временем к Украинскому государственному университету науки и технологий присоединятся:
- Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;
- Национальная металлургическая академия Украины.
Василий Мокан добавил, что студенты и другие лица, которые обучаются в этих учебных заведениях, подпадающих под реорганизацию вуза и продолжат обучение в новом университете.
К слову, в Киеве откроют Американский университет, партнером которого будет Университет штата Аризоны.
По словам бывшего спецпредставителя Госдепартамента США Курта Уолкера, Американский университет способен привнести в Украину лучшее, что есть в американской системе образования.
Поделиться новостью