Правительство 29 июля принял положение о центрах профессионального развития учителей. Они призваны способствовать профессиональному развитию педагогов школ, детсадов, инклюзивно-ресурсных и межшкольных ресурсных центров.

Такие центры будут создавать из районных научно-методических кабинетов, передает Министерство образования и науки.

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Для чего создают такие центры

Там учителя смогут получить консультативную поддержку по профессиональному развитию, супервизии, документации заведения, образовательных и учебных программ, организации образовательного процесса (в том числе и дистанционное обучение)



по профессиональному развитию, супервизии, документации заведения, образовательных и учебных программ, организации образовательного процесса (в том числе и дистанционное обучение) Учителям будет предоставляться профессиональная поддержка по компетентностному, личностно ориентированному, деятельностному, инклюзивному подходам к обучению;



по компетентностному, личностно ориентированному, деятельностному, инклюзивному подходам к обучению; Там будут способствовать профессиональному развитию педагогов , в частности путем координации профессиональных сообществ, распространения информации о профессиональном развитии, формировании баз данных программ повышения квалификации и источников, необходимых для профессионального развития;



, в частности путем координации профессиональных сообществ, распространения информации о профессиональном развитии, формировании баз данных программ повышения квалификации и источников, необходимых для профессионального развития; Педагогам также будет предоставляться психологическая поддержка;



Учителя смогут взаимодействовать и сотрудничать с органами государственной власти и местного самоуправления.

Каждый центр сможет действовать в пределах территории вблизи учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования, инклюзивно-ресурсных и межшкольных ресурсных центрах. Но на такую ​​территорию должно работать не менее:

500 педагогических работников в сельских и городских населенных пунктах;

750 педагогических работников исключительно в городских населенных пунктах.

Управление центром будет осуществлять его основатель и директор. Непосредственное руководство центром будет осуществлять директор, который будет назначаться на должность на конкурсной основе.