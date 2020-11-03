Супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что в Украине уже согласовали обновленный регламент системы школьного питания и утвердили рекомендации о закупке в сфере организации питания в школах.

Елена Зеленская сообщила на своей странице в фейсбуке, что она приняла участие в онлайн-совещании с командой по обновлению системы школьного питания.

Интересно! С качеством школьного питания должен разобраться директор или учредитель школы, – МОН

В этом вопросе уже есть несколько позитивных новостей. "Обновленный санитарный регламент согласован! Объясню, почему это – повод для радости", – написала она.

Так, по словам жены президента, невозможно готовить полезную пищу для школьников по старому санитарному регламенту, которому вскоре должно было исполниться 20 лет.

Зеленская считает, что устаревший регламент не позволяет сделать школьное меню разнообразным или учесть особые диетические потребности детей. "В новом документе четко определено, что можно и что запрещено продавать в школьных буфетах, предоставлены новые возможности для организации питания в школах", – заверила она.

Первая леди добавила, что уже разработали и утвердили рекомендации по особенностям закупок в сфере организации питания в школах. Это поможет заказчикам вовремя и качественно подготовиться к тендерным процедурам и предотвратить поставки в школьные столовые опасных или некачественных продуктов.

По данным Зеленской, сейчас завершается общественное обсуждение обновленных норм и порядка питания детей в учебных заведениях. "Мы должны учесть особенности различных возрастных групп детей и подростков, сделать школьные меню разнообразными и сбалансированными в соответствии с потребностями учеников", – считает супруга президента.

К слову, в Минздраве отметили, что в новом проекте школьного питания будут запрещены некоторые продукты: