Из-за увеличения количества заболевших местные власти в регионах приняли решение о переводе школьников на онлайн-занятия. Это касается не только школ, но и внеклассных кружков.

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Где ученики перешли на дистанционку

Львов

С 24 января ученики 5 – 11 классов из-за роста заболевания COVID-19 перешли на онлайн-обучение. Дистанционка продлится в течение двух недель – до 7 февраля. Внешкольная школа тоже ушла на карантин.

Вскоре должно быть решение относительно младших классов. Садики пока работают в обычном режиме.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске с 24 января начинает действовать красная зона карантина. Поэтому местные власти приняли решение перевести учебные заведения, в частности лицеи и гимназии, на дистанционную форму обучения. То есть ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно до 7 февраля.

В то же время детские сады с 24 января и 1 – 4 классы школ в городе работают в обычном режиме. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр Руслан Марцинкив.

Ужгород

С 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение по той же причине – рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и COVID-19.

Двухнедельный карантин с дистанционной формой обучения относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Черновицкая область

С 24 января до 7 февраля все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение. Такое решение еще 20 января приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС. Онлайн-занятия вводят на две недели – до 6 февраля включительно.

Сумы

Ученики 5 – 11 классов и воспитанники учреждений внешкольного образования города переходят на дистанционное обучение. Решение комиссии будет действовать в течение двух недель – до 4 февраля включительно.

Так, с 24 января работать могут только садики, специальные учебные заведения и начальные школы. Однако все работники образования этих учебных заведений должны быть полностью вакцинированы против COVID-19.

Тернополь

В Тернополе ученики 5 – 11 классов переходят на дистанционную форму обучения из-за роста количества больных коронавирусом. В начальной школе и садиках критической ситуации нет, поэтому они и в дальнейшем будут работать в обычном режиме.

Ровно

В понедельник, 24 января, 10 школ Ровно переходят на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Александр Третьяк.

В общем в связи с высоким уровнем заболеваемости детей COVID-19 и ОРВИ в Ровненской области внедряют ограничительные меры. Так, в области 36 школ работают дистанционно, а 16 школ приостановили обучение.

В 25 учреждениях отдельные классы на карантине, в них введено смешанное обучение. Другие образовательные учреждения учатся очно.

Сколько учителей вакцинировано? По состоянию на 21 января две дозы прививки против COVID-19 получили более 1,1 миллиона педагогов. Кроме того, среди работников школ уменьшился процент невакцинированных от 2,5% до 2,3% за неделю. Самые высокие показатели привитых двумя дозами вакцины демонстрируют – Полтавская (почти 97% педагогов), Днепропетровская (96,5% педагогов) и Луганская (96,3% педагогов) области. Отстраненных работников школ пока лишь 0,3%.

Дистанционное обучение из-за "минирования"

В нескольких областях администрации школ приняли решение о переходе на дистанционное обучение из-за регулярных сообщений о минировании:

Николаев

Черкассы

Кривой Рог

Бердянск.

К слову, за прошедшие сутки, 23 января, в Украине заболели коронавирусом почти 13 тысяч человек. Среди инфицированных 1 826 детей. Больше всего больных в Ивано-Франковской области (1 765 человек) и Львовской области (2 036 человек).