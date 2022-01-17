Подняла этот вопрос в соцсети жительница Кривого Рога Ева Борисовская. В комментариях родители из других областей начали делиться похожими историями.

Важно При каком морозе дети не должны ходить в школу и кто это решает

По словам женщины, в школе №7 Кривого года у детей в классе температура воздуха в утреннее время фиксировалась на показателе +12 градусов, а в обед поднималась только до +14 градусов.

Ева Борисовская отметила, что это продолжалось всю неделю. Поэтому женщина позвонила на "горячую линию" и отправила запрос об этой ситуации, однако ответа не получила.

В школе Кривого Рога недостаточное отопление в классах / Фото "Родители SOS"

Что на это говорит директор школы? Ева также звонила директору школы и пожаловалась на ситуацию, но руководитель учебного заведения заявила, что в отпуске. Мол, "что вы хотите от меня?"

Добавим, что в сети выложили скрины реакции криворожских чиновников из Департамента образования и науки на жалобу о холоде в классах. Там проблему признали, и ожидают, что местная теплосеть добавит температуру подачи.

Реакция чиновников на отопление в школах Кривого Рога / Фото из соцсетей

В других городах такая же ситуация

Вскоре оказалось, что с проблемой отопления в школе столкнулись дети и в других регионах. В комментариях под постом родители рассказали, что в их школах ученикам приходится сидеть в классах при температуре в помещении в +10, +8 и даже +7 градусов.

При этом граждане напомнили, что по правилам и нормативам в школьных классах минимально разрешенная температура составляет +17 градусов. Кроме того, звучат рекомендации пока не водить детей в школу с холодными классами, пока ситуацию не исправят.

Вот что пишут другие родители:

"Так у вас это жарко. Кировоградская область максимум +7, + 10 уже на протяжении многих лет, никакие горячие линии не помогут".

"+ 8 не хотите?! Это когда на улице плюсовая температура, а вы плачете +14 (Новомосковск, Днепропетровская область)".

"48 школа, Кривой Рог, позавчера было + 10 в классе".

"Чернигов школа 28: +11 +14 градусов всю неделю".

"В Ровненской школе тоже температура желает быть лучше, но "лапшу вешают", что насосы слабенькие, то есть раньше были в норме, а теперь стали слабенькие".

Ранее мы рассказывали, что в городе Светловодск, что в Кировоградской области, школьники несколько дней учились дистанционно из-за того, что в классах очень холодно. Самая низкая температура достигала + 13, самая высокая +16 градусов. Детали – читайте в статье.