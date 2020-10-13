Из-за распространения заболеваемости коронавирусом школам рекомендуют ввести каникулы с 15 по 30 октября 2020 года. Известно, что в Украине уже почти 110 тысяч учеников находятся на самоизоляции.

Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет на одном из телеканалов, передает 24 канал.

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По его словам, на сегодня почти 110 тысяч детей находятся в самоизоляции. Кроме того, почти 4700 классов и 320 школ находятся на карантине.

Зато начальник главного управления школьного образования МОН Юрий Кононенко рассказал, что также около 6 тисяч учителей сейчас или болеют коронавирус, или находятся на самоизоляции.

Однако другие педагоги не имеют допрлат за это. Поэтому Кононено отмечает, что для тех учителей, которые заменяют отсутствующих коллег, есть два варианта компенсаций. "Первый: почасовая оплата в соответствии с проработанного времени тем, кто заменяет уроки. Второй - взаимозаменяемости", – добавил он.

Шкарлет также отметил, что именно из-за этого МОН рекомендует школам начать осенние каникулы раньше, с 15 октября. Для студентов вузов советуют проводить обучение дистанционно с 15 октября по 15 ноября.

К слову, в Киеве по состоянию на 13 октября на карантин закрыты 5 школ. Сейчас на дистанционном обучении в столице находится 520 классов. Всего в Киеве COVID-19 обнаружили у 591 школьников и 403 учителей.