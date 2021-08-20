Министерство культуры и информационной политики вместе с Ассоциацией инновационного и цифрового образования запустили Национальную систему тестирования уровня владения украинским языком.

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Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что система имеет простые алгоритмы. Сложность вопросов можно регулировать индивидуально, в зависимости от предыдущих ответов.

Там есть видео, аудио, письменные задания на определение ошибок и тому подобное. Сайт предполагает максимальную вовлеченность пользователя в процесс: без монотонности и с разумным подходом. Также есть 15 уроков, где в интерактивном формате можно изучать язык,

– написал он.

Этим инструментом можно пользоваться бесплатно и круглосуточно. В частности, от доступен и гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, и даже иностранцам (как в Украине, так и за границей).

Как проверить уровень украинского языка

Время на прохождение теста ограничено до 1 часа, хотя обычно для прохождения теста потребуется примерно 20 – 30 минут.

Система автоматически сгенерирует примерно 30 тестовых заданий (из общего количества более 1 000 тестовых заданий) для каждой попытки прохождения тестирования.

Алгоритм – пользователю предлагаются тестовые задания, которые немного сложнее чем предыдущее правильно выполненное задание, или более простые чем неправильно выполненное предыдущее задание.

Для того, чтобы проверить уровень владения украинским языком – пройдите тест по этой ссылке.

Александр Ткаченко добавил, что в дальнейшем они планируют создать мобильные приложения, чтобы изучать украинский язык было еще удобнее.

Как классифицируют уровни украинского языка в сертификате и кто должен сдавать экзамен на уровень владения государственным языком для работы – читайте в статье.