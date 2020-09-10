В Украине проведут проверки во всех русскоязычных школах, которые должны были с 1 сентября перейти на украинский язык обучения. Также обратят внимание на качество преподавания.

Такой мониторинг осуществит секретариат уполномоченного по защите государственного языка, передает пресс-служба Кабмина.

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Языковой омбудсмен Тарас Креминь гордится тем, что с этого учебного года все русскоязычные школы переходят на государственный язык обучения – украинский.

По его словам, это огромный сигнал для украинского народа, что уровень владения государственным языком может повышаться.

Поэтому уполномоченный по защите государственного языка будет контролировать выполнение языкового закона. Тарас Креминь пояснил, что для того, чтобы избежать возможных нарушений, они будут проводить соответствующий мониторинг в этом году и в дальнейшей перспективе.

Отметим, что около 200 тысяч учеников, которые ранее учились на русском, с нового учебного года начали изучать все дисциплины на украинском языке.

Также омбудсмен готов проверять качество преподавания. Зато все остальные параметры будут проверять местные органы управления и МОН.

К слову, штрафные санкции за нарушение языкового закона начнут действовать от 16 января 2021 года, через 18 месяцев после вступления в силу "языкового закона". Если нарушение зафиксировано в сфере образования, то суммы штрафов могут составить от 3400 гривен до 5100 гривен.