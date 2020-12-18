Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования решило приостановить рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушениях академической добродетели.

А все потому, что судьи отменили некоторые решения о наличии академического плагиата в работах по требованию фигурантов рассмотренных дел. Об этом говорится в сообщении НАОКВО в фейсбуке.

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В частности, в Нацагентстве отмечают, что закон о высшем образовании возлагает на них обязанность реагировать на выявленные академического плагиата. Да, они должны отменить решение ученого совета о присуждении ученой степени.

В НАОКВО отмечают, что проект такого порядка отмены решения был направлен в МОН, однако более полутора года этот документ не выносится на утверждение правительством.

Почти все фигуранты рассмотренных дел, в работах которых был подтвержден плагиат, обратились в суд с требованием отменить решение Комитета по этике. Суд при этом не оказывает оценку доказательствам, и может отменять такие решения Комитета,

– написали в НАОКВО .

Также в агентстве заверили, что в каждом новом таком деле НАОКВО впоследствии обращается в апелляционный суд с требованием принять справедливое решение.

"Но количество судебных дел растет, а это требует все больше времени и ресурсов. Поэтому Нацагентство приняло решение приостановить рассмотрение дел о нарушении академической добродетели к установлению объективной истины в судах", – подытожили они.

Заместитель председателя НАОКВО заявил, что приостановление рассмотрения дел об академическом плагиате не означает, что агентство становится глухим и немым в вопросах соблюдения принципов академической добродетели.

Мы боремся за академические ценности и уверены в том, что здравый смысл победит. Также обращаемся к Вам: не будьте равнодушными. Наука и образование не могут развиваться вне принципов академической добродетели,

– сказал он

К слову, ранее профильный Комитет по вопросам этики признал, что в работах новоиспеченного министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат. В то же время он на такие заявления подал иск против НАОКВО, где попросил суд отменить решение о плагиате в его научных работах.