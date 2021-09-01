В Украине повысят стипендии студентам вузов и ученикам колледжей и профтехов, – Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в этом году планируют увеличить расходы на образование. В частности, повысят стипендии студентам университетов, учащимся колледжей и профтехов.

Об этом Денис Шмыгаль сказал во время заседания Кабинета Министров 1 сентября. В начале от также поздравил учеников и студентов с Днем знаний.

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На сколько увеличатся стипендии? По словам Шмыгаля:

в учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза,

студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Глава МОН добавил, что это важный шаг навстречу студентам, имеющий еще больше мотивировать их учиться и достигать научно-образовательных вершин.

Также размеры стипендий президента победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко также будет увеличено,

– заявил Шкарлет.

Сергей Шкарлет ранее сказал, что профессия преподавателя профтеха длительное время была недооцененной. Поэтому сейчас хотят поднять зарплаты педагогам и стипендии ученикам этих заведений.

К слову, МОН предоставило профтехам разрешение проводить донабор поступающих. В этом году желающие поступить в эти учебные заведения могут подать документы на бюджетные места еще до 1 октября. Детали – читайте в статье.