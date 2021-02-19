В Минобразования постоянно проверяют качество образования при дистанционном обучении. Ученики и учителя считают, что в этом учебном году произошли значительные положительные изменения по повышению качества образования на дистанционке.

Госслужба качества образования провела опрос среди участников образовательного процесса. В нем приняли участие более 273 тысяч педагогов, учащихся 9-11 классов и родителей.

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Как повысилось качество онлайн-обучения

Расписание учебных занятий стало более четким и понятным (так ответили 86% учащихся). А 92% родителей отметили, что систематически получали информацию о возможных изменениях в расписании уроков.

и понятным (так ответили 86% учащихся). А 92% родителей отметили, что систематически получали информацию о возможных изменениях в расписании уроков. 80% педагогов, 58,4% директоров школ и 51% учащихся отметили, что они использовали одну электронную платформу в учебном заведении при дистанционном обучении. Преимущественно это были бесплатные платформы: G Suite for Education, Google Classroom, Microsoft Teams, Human, Moodle и тому подобное.

в учебном заведении при дистанционном обучении. Преимущественно это были бесплатные платформы: G Suite for Education, Google Classroom, Microsoft Teams, Human, Moodle и тому подобное. Более половины школ (54,3%), а также 31% учителей систематически используют материалы, размещенные на платформе дистанционного и смешанного обучения "Всеукраинская школа онлайн".

К слову, из-за ухудшения эпидемической ситуации в регионе, там может устанавливаться красный уровень. Но сады, специальные учебные заведения и начальная школа (ученики 1 – 4 классов) будут продолжать работать в обычном режиме. Все остальные ученики перейдут на онлайн-обучение.

Но пока везде желтая зона. Поэтому, запрещается посещение учебных заведений только там, где самоизоляция из-за контакта с пациентом с COVID-19 есть у более 50% учащихся и персонала школы или садика. Также запрещено проведение массовых мероприятий с участием детей с более чем одного класса).