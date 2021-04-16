Министр образования Сергей Шкарлет убежден, что такое решение будет способствовать развитию естественно-математического образования и привлечению молодых людей в профессию учителя естественных и математических дисциплин.

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В частности, документом предусмотрены следующие меры:

повышение качества естественного и математического образования в Украине;

увеличение привлекательности естественно-математических специальностей для поступающих в учреждения профессионального и высшего образования;

вывод преподавания естественных дисциплин на должный уровень;

привлечение в профессию преподавателя (учителя) естественных и математических дисциплин активных молодых людей;

обеспечение овладения современных образовательных технологий учителями и преподавателями этих дисциплин.

Согласно документу, Министерство образования и науки, центральные органы исполнительной власти, областные и городские государственные администрации должны обеспечить выполнение плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на 2021 год.

В пояснительной записке к распоряжению правительства говорится, в частности, о том, что такие меры направлены на повышение качества естественного и математического образования в Украине.

Среди приоритетных мероприятий по популяризации естественных наук и математики:

2022 год:

проработать вопрос об увеличении размера академической стипендии для студентов учреждений предвысшего и высшего образования по перечню специальностей.

обеспечить реализацию проекта "Заочная академическая школа" с углубленным изучением естественных наук и математики для учащихся старших классов. А также провести всеукраинский форум учителей и преподавателей этих дисциплин.

2021 – 2023 годы:

разработать концепцию и обеспечить внедрение в образовательный процесс отечественных электронных учебников по естественным наукам и математике для студентов колледжей и вузов первых лет обучения педагогов.

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2022 – 2025 годы: