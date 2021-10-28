В Украине появится "Школа супергероев" : каких детей там будут обучать

В Украине уже в ближайшее время появится государственная "Школа супергероев". Это будет учреждение, которое будет предоставлять знания в сфере дошкольного и полного общего среднего образования детям, находящимся на стационарном лечении.

Кабинет Министров принял соответствующее решение с двухдневным доработкой. Это позволит создать в Украине государственную "Школу супергероев".

К теме В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница, которая недавно родила ребенка

Такая "Школа супергероев" будет оказывать образовательные услуги детям, которые постоянно находятся в больницах.

Каких детей будут учить в "школе супергероев"

Дошкольное или среднее (школьное) образование смогут получить:

дети, находящиеся на стационарном лечении (в том числе и из-за коронавируса),

дети, которым оказывается реабилитационная помощь.



Дети учатся в больнице / Фото dp.gov.ua

В то же время для учителей "Школы супергероев", которые будут работать в больницах, создадут отдельные условия оплаты труда.

По состоянию на март 2021 года в Украине около 30 тысяч детей постоянно находились в больницах, и из-за этого не могли получать образование. Поэтому в разных городах создают специальные “Школы супергероев”.

К слову, с 30 октября в красную зону карантина перейдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Как там будут работать школы и вузы – читайте в статье.