Кабинет Министров принял соответствующее решение с двухдневным доработкой. Это позволит создать в Украине государственную "Школу супергероев".
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Такая "Школа супергероев" будет оказывать образовательные услуги детям, которые постоянно находятся в больницах.
Каких детей будут учить в "школе супергероев"
Дошкольное или среднее (школьное) образование смогут получить:
- дети, находящиеся на стационарном лечении (в том числе и из-за коронавируса),
- дети, которым оказывается реабилитационная помощь.
Дети учатся в больнице / Фото dp.gov.ua
В то же время для учителей "Школы супергероев", которые будут работать в больницах, создадут отдельные условия оплаты труда.
К слову, с 30 октября в красную зону карантина перейдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Как там будут работать школы и вузы – читайте в статье.