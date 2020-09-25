В Киеве провели церемонию награждения участников Национального конкурса Teacher Innovation CUP среди учителей-инноваторов от Компьютерной Академии ШАГ. Победу одержала учительница Концева Виктория из Херсона.

Награждение состоялось в онлайн-формате, об этом говорится на фейсбук-странице конкурса.

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Что получил победитель? В конкурсе учителей-инноваторов выиграла Концева Виктория Владимировна – она ​​работает учительницей зарубежной литературы в Херсонской гимназии №1.

Педагог получила финансовый грант на сумму 320 тысяч гривен, обучение от Компьютерной Академии ШАГ, образовательную программу в Лондоне от компании "Атлас" и призы от партнеров конкурса.

Смотрите видеорезюме на участие в конкурсе Концевой Виктории:

В то же время грант от фонда Елены Пинчук и проекта "Я Смогу" в размере 50 тысяч гривен получила преподаватель Мукачевской СОШ №20 им. А. Духновича Жанна Хома.

Также был объявлен список из 19 лучших учителей-инноваторов, которые получили призы от партнеров и организатора конкурса Компьютерной Академии ШАГ. К слову, заявки на участие в конкурсе подали более 1500 педагогов.



19 лучших учителей-инноваторов в 2020 году / Фото с фейсбук-страницы конкурса