В Украине определили победителей конкурса учителей-инноваторов: имена и призы
В Киеве провели церемонию награждения участников Национального конкурса Teacher Innovation CUP среди учителей-инноваторов от Компьютерной Академии ШАГ. Победу одержала учительница Концева Виктория из Херсона.
Награждение состоялось в онлайн-формате, об этом говорится на фейсбук-странице конкурса.
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Что получил победитель? В конкурсе учителей-инноваторов выиграла Концева Виктория Владимировна – она работает учительницей зарубежной литературы в Херсонской гимназии №1.
Педагог получила финансовый грант на сумму 320 тысяч гривен, обучение от Компьютерной Академии ШАГ, образовательную программу в Лондоне от компании "Атлас" и призы от партнеров конкурса.
Смотрите видеорезюме на участие в конкурсе Концевой Виктории:
В то же время грант от фонда Елены Пинчук и проекта "Я Смогу" в размере 50 тысяч гривен получила преподаватель Мукачевской СОШ №20 им. А. Духновича Жанна Хома.
Также был объявлен список из 19 лучших учителей-инноваторов, которые получили призы от партнеров и организатора конкурса Компьютерной Академии ШАГ. К слову, заявки на участие в конкурсе подали более 1500 педагогов.
19 лучших учителей-инноваторов в 2020 году / Фото с фейсбук-страницы конкурса
Что известно о конкурсе учителей-инноваторов?
Всеукраинский конкурс Teacher Innovation CUP – это шанс для каждого учителя получить признание и финансовую поддержку. Призовой фонд – 150 тысяч гривен, победители получают денежные подарки и сертификаты на обучение.
Участие мог принять любой учитель, который применяет инновационные образовательные практики, создает инновационные подходы к проведению своих занятий, использует современные технологии и меняет систему образования в своей школе.