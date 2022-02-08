Отметим, что заведение является частным и сотрудничает с Университетом штата Аризона. Ректором-основателем Американского университета стал Роман Шеремета – известный украинский экономист.

К теме Обнародовали новый рейтинг украинских вузов: кто попал в десятку лидеров

По словам ректора, университет поможет удовлетворить спрос в сфере IT и бизнеса прежде всего на украинском рынке труда. Главная цель вуза – обучить высококачественных специалистов, которые останутся здесь, в Украине.

Американский университет в Киеве будет предлагать студентам двойной диплом обоих университетов (дополнительно Университета штата Аризона) в обмен на один дополнительный год обучения в вузе (онлайн или оффлайн).

Из-за этого Американский университет будет учить по американской системе образования:

Во-первых, он позволяет студентам создать себе учебную программу , предлагая выбор курсов, которые можно интегрировать в их основной области обучения.

, предлагая выбор курсов, которые можно интегрировать в их основной области обучения. Во-вторых, у него разные форматы, в частности, практика, стажировка или менторство. Это гораздо больше, чем просто лекция в аудитории, – отметил президент университета Рик Шенгроу.

Что известно об американском университете в Киеве

Университет предлагает образовательную программу для студентов и аспирантов по нескольким направлениям. Так, на магистратуру начнется набор студентов по направлениям бизнес-управления и IT с марта 2022 года. Обучение продлится три семестра.

В то же время на бакалавриат начнется прием на эти специальности не раньше сентября 2022 года. Кроме вышеупомянутых специальностей в заведении будут готовить специалистов по инженерии, медицине, архитектуре, дизайну и праву.

Что еще известно об обучении в этом вузе:

Планируется открыть 600 учебных программ и несколько тысяч курсов.

Студенты будут учиться на английском языке.

Кампус университета планируется построить в помещении речного порта на Почтовой площади.

Сколько будет стоить обучение? Обучение в Американском университете в Киеве будет стоить от 8 до 9 тысяч долларов в год, однако университет будет поддерживать лучших студентов стипендиями.

Если для общественности будут доступны стипендии, которые будут покрывать 10 – 20% затрат, то для отдельных студентов, которые не будут иметь финансовой возможности оплатить обучение, но чьи результаты ВНО и мотивационное письмо впечатлят комиссию, помощь будет значительно большей.

Поступать абитуриенты будут на основе ВНО. Обучение будет проходить на английском языке, поэтому обязательными для поступления являются ВНО именно по английскому и украинскому языкам, третий предмет остается на выбор абитуриентов.

Для студентов международных вузов разрабатывается альтернативная процедура поступления без обязательного прохождения ВНО, однако полученный диплом в таком случае может не получить статуса государственного в Украине.

Читайте также Правительство увеличило процент стипендиатов: сколько студентов будут получать выплаты в 2022

Добавим, что в ремонт и обустройство кабинетов, лабораторий и лекционных залов для студентов будет инвестировано 12 миллионов долларов США. Историческое наследие будет сохранено, в то же время дизайнеры создадут интерьер самого современного университета, удобного для студентов.

К слову, в Польше определили лучших студентов-иностранцев года. 23-летний Максим Щербюк, родом из Луцка, победил в категории магистрантов. Детали – читайте в статье.