В Украине обновили порядок конкурса школьных учебников: что меняется

14 декабря 2021 , 10:22
Читати новину українською

Источник:

Институт модернизации содержания образования

Министерство образования и науки утвердило новый порядок проведения конкурса учебников и пособий для учеников и учителей. Что изменится – читайте в статье.

Ранее проект приказа был вынесен на общественное обсуждение. Теперь соответствующий приказ опубликован на сайте ИМСО.

К теме Сколько украинцев ежедневно читает книги и какая ситуация за рубежом

Что изменится в конкурсе учебников

Главное изменение состоит в том, что конкурсный отбор не предусматривает проведение экспертизы содержания учебников, а к нему будут допускаться только учебники, которые уже получили гриф.

То есть содержание учебников будут анализировать до конкурса в рамках предоставления грифа, в частности будут проводить:

  • научно-методическую экспертизу,
  • языково-литературную экспертизу,
  • психолого-педагогическую экспертизу,
  • антидискриминационную экспертизу.

Этими экспертизами будут заниматься предметные (отраслевые) комиссии, список членов которых открыт для всех. Хотя раньше учебники анализировали анонимные эксперты для минимизации коррупционных рисков.

В рамках конкурса учебников предусмотрены только два этапа: выбор учителями и экспертиза художественно-технического редактирования. В старом порядке экспертиза художественно-технического редактирования называлась дизайнерской.

Экспертиза художественно-технического редактирования предполагает оценку соблюдения:

  • формата;
  • шрифта;
  • гарнитуры;
  • кегля;
  • начертания;
  • обеспечения единого стиля;
  • оригинальности и современности иллюстративного материала;
  • сбалансированности цветовой гаммы.

По результатам этой экспертизы, авторам могут либо рекомендовать внести изменения в учебник, либо определить целесообразность/нецелесообразность печати учебника госсредством.

Экспертиза будет проходить после того, как учебники выберут учителя. Это значит, что в учебниках, которые выберут учителя, позже могут что-либо изменить.

В новом порядке, как и в старом, для печати учебника требуется более 40 тысяч заказов (5 тысяч для углубленного и профильного уровня).

Также можно печатать учебники, заказанные от 10 до 40 тысяч, но при условии финансирования издательством разницы между предлагаемой им стоимостью такого учебника и средней стоимостью учебника.

Для школ и классов с обучением на языках национальных меньшинств и учебных заведений, в которых учатся дети с нарушениями зрения, печатаются учебники, которые получили наивысший обобщенный результат выбора.

Для проведения конкурса создаются следующие комиссии:

  • комиссия по приему комплектов конкурсных материалов Конкурса (далее – Комиссия ПККМ);
  • конкурсная комиссия;
  • комиссия по художественно-техническому редактированию;
  • апелляционная комиссия.

Также в новом порядке конкурса изъяли комиссии по шифрованию, дешифрованию и комиссии по отбору экспертов.

К слову, Министерство образования и науки повторно рекомендовало учебник по химии для учеников 9 класса, в котором раньше был совет лечить рак содой. Ложную информацию о соде убрали, но исправили в учебнике не все. Например: 

  • На странице 24 учебника рекламируют сомнительный препарат "Уролесан", его советуют принимать не только людям с проблемами почек и мочевого пузыря, но и давать животным с мочекаменной болезнью.
  • На странице 58 указано, что "электрофорез способствует более быстрому выздоровлению, чем обычный прием лекарства". Но это утверждение опровергается рядом исследований.
  • Кроме этого, в учебнике советуют пить лимонный сок при повышенной кислотности желудка, хотя, по мнению врача, это может повредить пищевод некоторым людям.
  • А на странице 182 авторы учебника утверждают, что перхоть, ожоги и насморк нужно лечить хозяйственным мылом.
Автор: Марія Бондар