В Украине обновили порядок конкурса школьных учебников: что меняется

Министерство образования и науки утвердило новый порядок проведения конкурса учебников и пособий для учеников и учителей. Что изменится – читайте в статье.

Ранее проект приказа был вынесен на общественное обсуждение. Теперь соответствующий приказ опубликован на сайте ИМСО.

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Что изменится в конкурсе учебников

Главное изменение состоит в том, что конкурсный отбор не предусматривает проведение экспертизы содержания учебников, а к нему будут допускаться только учебники, которые уже получили гриф.

То есть содержание учебников будут анализировать до конкурса в рамках предоставления грифа, в частности будут проводить:

научно-методическую экспертизу,

языково-литературную экспертизу,

психолого-педагогическую экспертизу,

антидискриминационную экспертизу.

Этими экспертизами будут заниматься предметные (отраслевые) комиссии, список членов которых открыт для всех. Хотя раньше учебники анализировали анонимные эксперты для минимизации коррупционных рисков.

В рамках конкурса учебников предусмотрены только два этапа: выбор учителями и экспертиза художественно-технического редактирования. В старом порядке экспертиза художественно-технического редактирования называлась дизайнерской.

Экспертиза художественно-технического редактирования предполагает оценку соблюдения:

формата;

шрифта;

гарнитуры;

кегля;

начертания;

обеспечения единого стиля;

оригинальности и современности иллюстративного материала;

сбалансированности цветовой гаммы.

По результатам этой экспертизы, авторам могут либо рекомендовать внести изменения в учебник, либо определить целесообразность/нецелесообразность печати учебника госсредством.

Экспертиза будет проходить после того, как учебники выберут учителя. Это значит, что в учебниках, которые выберут учителя, позже могут что-либо изменить.

В новом порядке, как и в старом, для печати учебника требуется более 40 тысяч заказов (5 тысяч для углубленного и профильного уровня).

Также можно печатать учебники, заказанные от 10 до 40 тысяч, но при условии финансирования издательством разницы между предлагаемой им стоимостью такого учебника и средней стоимостью учебника.

Для школ и классов с обучением на языках национальных меньшинств и учебных заведений, в которых учатся дети с нарушениями зрения, печатаются учебники, которые получили наивысший обобщенный результат выбора.

Для проведения конкурса создаются следующие комиссии:

комиссия по приему комплектов конкурсных материалов Конкурса (далее – Комиссия ПККМ);

конкурсная комиссия;

комиссия по художественно-техническому редактированию;

апелляционная комиссия.

Также в новом порядке конкурса изъяли комиссии по шифрованию, дешифрованию и комиссии по отбору экспертов.

К слову, Министерство образования и науки повторно рекомендовало учебник по химии для учеников 9 класса, в котором раньше был совет лечить рак содой. Ложную информацию о соде убрали, но исправили в учебнике не все. Например: