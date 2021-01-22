Книга года-2020: в Украине объявили рейтинг книг для детей и подростков
Всеукраинский рейтинг "Книга года-2020" объявил короткие списки книг в 7 номинациях. Его проводят ежегодно с 1999 года. Он определяет лучшие украинские книги текущего года.
Так, в номинации "Детский праздник" представлены книги для малышей, младших школьников, школьников средних классов и подростков, сообщает Читомо.
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Чтобы сформировать эти короткие списки в каждой номинации, эксперты оценили около 1 000 книг. Они формируются на основании ассортимента книжных магазинов и информации издательских сайтов.
Эксперты оценивают книги по актуальности темы, качеству текста и перевода, профессионализму издательской подготовки, художественно-полиграфическому оформлению. В каждой из номинаций работают от 10 до 25 экспертов. К примеру, в сезоне 2020 года работали почти 100 специалистов.
Церемония награждения лауреатов состоится в начале февраля.
Рейтинг "Книга года-2020"
Книги для малышей
- Юя и Томас Висландер "Як Мама Му поранилася; Як Мама Му будувала хату; Ану, швидше, Мамо Му.
- Екатерина Егорушкина "Скриня"; Оксана Лущевская. "Ї. Особлива буква".
- Стейси Макелалти "Земля: мої перші 4,5. мільярди років".
- Наталья Малетич / Наталья Черная "Привид, який не міг заснути".
- Марюс Марцинкявичус "Озеро загадок".
- Эрвин Мозер "Веселі історії на добраніч".
- Настя Музыченко / Оксана Драчковская "Сни для канапи".
- Всеволод Нестайко "Кузя, Зюзя і компанія".
- Свен Нурдквист "А що ти вмієш, Петсоне?".
- Грася Олийко "Історія, яку розповіла Жука".
- Том Шамп "Отто великий, Отто маленький; Отто на канікулах".
- Катрин Шерер "Міська миша та сільська миша"; Лоренц Паули / Катрин Шерер "Як святкувати Різдво?".
Книги для младших школьников
- My ABC book.
- Иван Андрусяк "Нечиста сила та інші капосні історії"; "Сірка на порох".
- Байки Езопа в переводе Александра Виженко.
- Саша Дерманский "Нічийний хруль"; "Обиральний день".
- Сусанна Исерн "Велика книга суперскарбів (тих, що справді важливі)".
- Василий Карпюк, Олекса Довбуш "Таємниця Сили".
- Редьярд Киплинг "Тафі і Теґумай", "Як кіт блукав, де заманеться".
- Редьярд Киплинг "Чому і як? Такі собі казочки".
- Андрей Кокотюха "Жабеня, ставок і море".
- Мирослав Лаюк "Ківі Ківі".
- Мишель Лекре, Селия Галле, Клеманс Ру де Люз "Підручник відважного мандрівника".
- Ася Мицкевич "Ася і пластиковий світ".
- Ростислав Попский "Там, де блукають сни".
- Ульяна Чуба "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони".
Литература для школьников средних классов
- Дэвид Аллен, Майк Уильямс, Марк Уоллес "Getting Things Done, або Як навчитися контролювати власне життя у мінливому світі. Поради для підлітків".
- Иван Величко "Шахова абетка".
- Валентина Вздульская "Генрі Форд"; Ирина Костюченко "Вінстон Черчилль"; Мария Рубан "Марія Приймаченко".
- Валентина Вздульская "Українські диковиська"; Галина Глодзь "Бустрофедон та інші. Коротка історія читання"; Галина Ткачук "Школознавство".
- Надежда Гербиш "Ми живемо на краю вулкана"; "Яблука війни".
- Льюис Кэрролл "Алиса в Зазеркалье".
- Дара Корний "Чарівні істоти українського міфу"; "Духи-шкідники".
- Барбара Космовская, Гжегож Касдепке "Великий вибух, або К. проти К".
- Ирена Панарина "ПтахАбетка, Українські пернаті".
- Джоан Роулинг "Гарри Поттер и кубок огня". "Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда".
- Роман Росицкий, Андрей Бачинский, Богдана Матияш, Валентина Захабура, Ольга Войтенко "Коли сніг пахне апельсинками".
- Луи Стовелл "Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті".
Книги для юношества
– Владимир Аренев "Заклятий меч, або Голос крові".
– Кирилл Булаховский, Максим Гаврилюк "Розповіді про тварин і їх назви".
– Кристина де Витте "Посібник з виживання для дівчат: про тіло, школу, кохання й інші труднощі підліткового віку".
– Катрина Волошина "Боги маїсу і шоколаду. Історії з Мезоамерики"; Оксана Куценко "Лерато означає "любов". Історії з Африки".
– Майкл Гудвин "Економіка: як вона працює (і не працює) у словах та малюнках".
– Юрий Журавель "Знай наших. Книга І"; Мазепа "Крок до правди".
– Нора К., Витторио Хёсле "Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих".
– Марина Кафтан "Історія брехні. Як ми обманюємося".
– Владимир Кузнецов "Вогневир. Том 1".
– Терри Пратчетт "Вольные Мальцы".
– "Професії. Оптимальний довідник для планування майбутнього".
– Оксана Ромащенко, Марлена Буш, Светлана Возианова "Підліткам про головне: Все, що цікавить хлопців та дівчат".
– Йоанна Ягелло "Як дві краплі води".
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