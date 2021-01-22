Всеукраинский рейтинг "Книга года-2020" объявил короткие списки книг в 7 номинациях. Его проводят ежегодно с 1999 года. Он определяет лучшие украинские книги текущего года.

Так, в номинации "Детский праздник" представлены книги для малышей, младших школьников, школьников средних классов и подростков, сообщает Читомо.

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Чтобы сформировать эти короткие списки в каждой номинации, эксперты оценили около 1 000 книг. Они формируются на основании ассортимента книжных магазинов и информации издательских сайтов.

Эксперты оценивают книги по актуальности темы, качеству текста и перевода, профессионализму издательской подготовки, художественно-полиграфическому оформлению. В каждой из номинаций работают от 10 до 25 экспертов. К примеру, в сезоне 2020 года работали почти 100 специалистов.

Церемония награждения лауреатов состоится в начале февраля.

Рейтинг "Книга года-2020"

Книги для малышей

Юя и Томас Висландер "Як Мама Му поранилася; Як Мама Му будувала хату; Ану, швидше, Мамо Му. Екатерина Егорушкина "Скриня"; Оксана Лущевская. "Ї. Особлива буква". Стейси Макелалти "Земля: мої перші 4,5. мільярди років". Наталья Малетич / Наталья Черная "Привид, який не міг заснути". Марюс Марцинкявичус "Озеро загадок". Эрвин Мозер "Веселі історії на добраніч". Настя Музыченко / Оксана Драчковская "Сни для канапи". Всеволод Нестайко "Кузя, Зюзя і компанія". Свен Нурдквист "А що ти вмієш, Петсоне?". Грася Олийко "Історія, яку розповіла Жука". Том Шамп "Отто великий, Отто маленький; Отто на канікулах". Катрин Шерер "Міська миша та сільська миша"; Лоренц Паули / Катрин Шерер "Як святкувати Різдво?".

Книги для младших школьников

My ABC book.

Иван Андрусяк "Нечиста сила та інші капосні історії"; "Сірка на порох".

Байки Езопа в переводе Александра Виженко.

Саша Дерманский "Нічийний хруль"; "Обиральний день".

Сусанна Исерн "Велика книга суперскарбів (тих, що справді важливі)".

Василий Карпюк, Олекса Довбуш "Таємниця Сили".

Редьярд Киплинг "Тафі і Теґумай", "Як кіт блукав, де заманеться".

Редьярд Киплинг "Чому і як? Такі собі казочки".

Андрей Кокотюха "Жабеня, ставок і море".

Мирослав Лаюк "Ківі Ківі".

Мишель Лекре, Селия Галле, Клеманс Ру де Люз "Підручник відважного мандрівника".

Ася Мицкевич "Ася і пластиковий світ".

Ростислав Попский "Там, де блукають сни".

Ульяна Чуба "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони".

Литература для школьников средних классов

Дэвид Аллен, Майк Уильямс, Марк Уоллес "Getting Things Done, або Як навчитися контролювати власне життя у мінливому світі. Поради для підлітків".

Иван Величко "Шахова абетка".

Валентина Вздульская "Генрі Форд"; Ирина Костюченко "Вінстон Черчилль"; Мария Рубан "Марія Приймаченко".

Валентина Вздульская "Українські диковиська"; Галина Глодзь "Бустрофедон та інші. Коротка історія читання"; Галина Ткачук "Школознавство".

Надежда Гербиш "Ми живемо на краю вулкана"; "Яблука війни".

Льюис Кэрролл "Алиса в Зазеркалье".

Дара Корний "Чарівні істоти українського міфу"; "Духи-шкідники".

Барбара Космовская, Гжегож Касдепке "Великий вибух, або К. проти К".

Ирена Панарина "ПтахАбетка, Українські пернаті".

Джоан Роулинг "Гарри Поттер и кубок огня". "Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда".

Роман Росицкий, Андрей Бачинский, Богдана Матияш, Валентина Захабура, Ольга Войтенко "Коли сніг пахне апельсинками".

Луи Стовелл "Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті".

Книги для юношества

– Владимир Аренев "Заклятий меч, або Голос крові".

– Кирилл Булаховский, Максим Гаврилюк "Розповіді про тварин і їх назви".

– Кристина де Витте "Посібник з виживання для дівчат: про тіло, школу, кохання й інші труднощі підліткового віку".

– Катрина Волошина "Боги маїсу і шоколаду. Історії з Мезоамерики"; Оксана Куценко "Лерато означає "любов". Історії з Африки".

– Майкл Гудвин "Економіка: як вона працює (і не працює) у словах та малюнках".

– Юрий Журавель "Знай наших. Книга І"; Мазепа "Крок до правди".

– Нора К., Витторио Хёсле "Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих".

– Марина Кафтан "Історія брехні. Як ми обманюємося".

– Владимир Кузнецов "Вогневир. Том 1".

– Терри Пратчетт "Вольные Мальцы".

– "Професії. Оптимальний довідник для планування майбутнього".

– Оксана Ромащенко, Марлена Буш, Светлана Возианова "Підліткам про головне: Все, що цікавить хлопців та дівчат".

– Йоанна Ягелло "Як дві краплі води".