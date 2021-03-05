Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине следует развивать образование. Ведь только так можно воспитать конкурентоспособных специалистов и сильный менеджмент.

МОН во время совещания с Владимиром Зеленским обсудили стратегию развития образования и науки. Во встрече приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр образования и науки Сергей Шкарлет и другие.

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В частности, обсудили реализацию реформы "Новая украинская школа", которая должна обеспечить успешное будущее для каждого ребенка.

Также МОН предлагает повысить качество образования и социальный статус педагога путем увеличения заработной платы.

Подняли и вопрос модернизации профессионального образования. Ведь уже запланирована реконструкция имеющихся и открытие новых центров профобразования, а также усиление взаимодействия с работодателями.

Государству нужно новое качество менеджмента. Нам надо найти формат, как студенты могли бы получать знания и опыт, чтобы Украина могла воспитать слой сильных, конкурентоспособных специалистов, среди них – и сильного менеджмента,

– заявил Владимир Зеленский.

Что еще планируют сделать для развития образования в Украине:

Важным является создание равных и прозрачных условий развития профессионального пред высшего, высшего образования и образования взрослых. В частности, планируется упростить требования к лицензированию учебных заведений и ввести прозрачные механизмы поступления.

и ввести прозрачные механизмы поступления. Государство будет способствовать разработке и внедрению конкурентоспособных научных инноваций, а также высокотехнологичной продукции.

Предусмотрено создание Единого государственного реестра ветеранов войны, предоставление медицинских и психологических услуг ветеранам и государственная поддержка их бизнеса.

К слову, четыре украинских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира. Речь идет о КНУ имени Тараса Шевченко, ХНУ имени В. Н. Каразина, НУ "Львовская политехника" и КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"