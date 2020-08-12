Школы Украины к 1 сентября начали получать новые учебники. Так, сейчас все учебные заведения имеют для третьеклассников 88% учебников. Интересно, что в этом году за государственный счет в целом напечатано 4 миллиона 481 тысячу экземпляров учебников для учеников 3-х классов.

По состоянию на 12 августа только семь областей – Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская и Херсонская – получили 100% новых учебников для третьеклассников, передает МОН.

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В Министерстве отметили, что сейчас завершается развозка учебников по областям. Далее местные власти должны доставить книги из областных книжных баз в школы.

Процесс печатания учебников начался еще 16 июля и они должны выполнить все до 1 сентября. Также с целью контроля процесса доставки учебников на сайте ИМЗО постоянно обновляется информация о состоянии их доставки в областные базы.

Кроме того, в свободном доступе есть pdf-версии учебников для 3-х классов. Их можно найти по этой ссылке.

В 2020 году государство за свой счет также напечатало учебники для учеников 7-х классов, общий тираж которых составляет 2 миллиона 611 тысяч экземпляров. На следующий учебный год планируется печать учебников для 4 и 8 классов.