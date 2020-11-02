Зарегистрировалось более 4 тысяч педагогов: в Украине начался конкурс "Учитель года-2021"
В Украине стартовал первый тур всеукраинского конкурса "Учитель года-2021". Для участия зарегистрировались более 4 тысяч педагогических работников.
Отметим, что три испытания первого тура будут проходить дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.
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Также известно, что одной из задач будет умение организовывать обучение в дистанционном формате.
В конкурсе зарегистрировалось 4012 учителей. В частности, в таких номинациях:
- директор школы – 489 педагогических работников;
- математика – 1410 учителей;
- трудовое обучение – 724 учителей;
- украинский язык и литература – 1389 учителей.
Отметим, что первый тур конкурса "Учитель года-2021" продлится до 30 ноября, а второй тур – с 1 декабря до 28 февраля. Третий тур и финал конкурса состоится в апреле 2021 года.
В каждой номинации будут соревноваться 25 учителей из всех областей Украины. Списки участников первого тура Всеукраинского конкурса "Учитель года-2021" можно посмотреть на сайте МОН.
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