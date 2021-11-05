В Украине начали проект "Пишем эссе", чтобы изменить подходы к обучению письму в школе

Общественная организация "Смарт освіта" начала "Национальный проект: пишем эссе", который имеет целью изменить подходы к обучению письму в украинских школах. Благодаря этому проекту научат педагогов, а затем разработают учебные программы для учителей.

Почему в школах следует изменить подходы к обучению письму

По данным УЦОКО за 2019 год, 86% украинских выпускников не умеют хорошо сформулировать свое мнение по вопросу, который выносится для написания собственного высказывания на ВНО.

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Еще 52% выпускников не могут привести пример по литературе или другим видам искусства, а 31% получили 0 баллов по критерию "Аргументы". Известно, что 60% выпускников имеют серьезные нарушения логичности, последовательности и непротиворечивости изложения.

Мы стремимся улучшить навыки учащихся выражать свое мнение на письме. Но мы понимаем, что самый эффективный способ сделать это – изменить подход к преподаванию письма в школах в целом, предоставить учителям знания, методики, навыки и материалы для эффективного обучения письму,

– говорит председатель правления ОО "Смарт освіта" Галина Титиш.

Что известно о "Национальном проекте: пишем эссе"

Проект предусматривает системные изменения, а его конечным результатом станут наработанные программы обучения для будущих учителей и повышение квалификации для педагогов. Предусматривается три этапа проекта:

Первый этап

Подготовка тренеров на национальном уровне (тренинговая программа от национальных менторов).

Менторы проекта :

Ольга Брюховецкая – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры культурологии Национального университета "Киево-Могилянская академия";

Мария Титаренко – кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент Школы журналистики и коммуникаций УКУ, член PEN Ukraine и Fulbright Ukraine;

Игорь Хворостяный – советник по языку проекта "Обучаемся вместе", автор учебников, пособий и онлайн-курсов по украинскому языку и литературе, кандидат филологических наук;

Таня Стус – писательница и методист лаборатории детского чтения МАН.

Второй этап

Команда тренеров будет учиться на международном уровне в рамках National Writing Project (США). Эта организация имеет 47-летний опыт исследования инструментов и методов письма, подготовки программ повышения квалификации учителей, стандартов и критериев оценки.

"Написание эссе является одним из самых эффективных способов научить четкому и критическому мышлению и помочь молодым людям понять, что письмо – это настоящая коммуникация и участие в жизни общества", – отмечает исполнительный директор National Writing Project Элис Эйдман-Аадал.

Третий этап

Разработка тренерами обучающих программ для подготовки и повышения квалификации учителей, учебных материалов, методических рекомендаций, критериев оценки. Эти программы будут внедряться в вузах и ИППО для обучения и повышения квалификации педагогов, а школы получат доступ к наработанным инструментам и методикам.

Что даст этот проект

Результатами внедрения "Национального проекта: пишем эссе" станут: